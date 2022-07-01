Liverpool formasıyla 5 yılda 254 maça çıkan ve 156 gol atan Salah, 350 bin sterlini aşan haftalık maaşıyla kulüp tarihinin en fazla kazanan futbolcusu olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Muhammed Salah, 2025 yılına kadar Liverpool'da - Son Dakika

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