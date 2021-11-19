İngiliz kriketçi Hales, basına yansıyan fotoğrafı için özür diledi

Irkçılık iddialarıyla gündeme gelen İngiliz kriket oyuncusu Alex Hales, yüzünü siyaha boyadığı fotoğrafı nedeniyle özür diledi.

İngiliz The Sun gazetesinin yayımladığı fotoğraf için sosyal medya hesabından açıklama yapan Hales, "Bunun son derece saygısızca olduğunun farkındayım ve sebep olduğu her şey için özür dilemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Hales, 2009 yılında müzisyenlerin tema olduğu bir partiye gittiğini ve Tupac Shakur'un en sevdiği rap şarkıcısı olmasından dolayı yüzünü siyaha boyadığını belirterek kendisini savundu.

Hareketinin "düşüncesiz ve aptalca" olduğunu kaydeden Hales, "Yirmili yaşlarım bunun gibi hatalarla doluydu. Yaptığım hatalar ailemi, takım arkadaşlarımı, arkadaşlarımı hayal kırıklığına uğrattı." dedi.

Kulübünde maruz kaldığı ırkçılıklarla gündeme gelen kriketçi Azeem Rafiq, eski takım arkadaşı Gary Ballance'ın "Kevin" adını herhangi bir renkli oyuncuya atıfta bulunmak için "aşağılayıcı" bir terim olarak kullandığını ve Hales'in köpeğine "siyah olduğu için" Kevin adını verdiğini söylemişti. Hales, bu iddiayı reddetmişti.

Rafiq, Yorkshire County Kriket Kulübünde geçirdiği süre boyunca ırkçı saldırılara maruz kaldığını ve kulübün bu konuda hiçbir şey yapmadığını söylemişti.

Kriket oyuncusu, kulübünü ilk kez geçen sene eylül ayında ırkçılıkla suçlamış ve kulüp kısa süre sonra soruşturma başlatmıştı. Ancak kulübün meseleyi ele alması eleştirilmiş, hazırlanan raporda Rafiq'in ırksal tacize ve zorbalığa maruz kaldığı konusunda "hiç şüphe olmadığı" belirtilmişti. Bununla beraber hiçbir kişiye disiplin cezası verilmezken, "Paki" ifadesinin de "arkadaşça şaka" olduğu savunulmuştu.