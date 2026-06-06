İngiltere 2026 Dünya Kupası'na Hazır

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İngiltere Milli Takımı, 60 yıllık şampiyonluk özlemini bu turnuvada dindirmek istiyor.

Hırvatistan, Gana ve Panama ile L Grubu'nda yer alan İngiltere'nin kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

2025 yılının ocak ayında göreve başlayan Alman teknik adam Thomas Tuchel ile 2026 Dünya Kupası'na hazırlanan İngiltere, Avrupa Elemeleri'nde gösterdiği performansla turnuvanın en etkileyici ekiplerinden biri oldu.

K Grubu'nda oynadığı sekiz maçın tamamını kazanan İngiltere, kalesinde hiç gol görmedi.

İngiltere, 2026 Dünya Kupası'na biletine şu sonuçlarla ulaştı:

İngiltere-Arnavutluk: 2-0

İngiltere-Letonya: 3-0

Andorra-İngiltere: 0-1

İngiltere-Andorra: 2-0

Sırbistan-İngiltere: 0-5

Letonya-İngiltere: 0-5

İngiltere-Sırbistan: 2-0

Arnavutluk-İngiltere: 0-2

Takım O G B M A Y P İngiltere 8 8 0 0 22 0 24 Arnavutluk 8 4 2 2 7 5 14 Sırbistan 8 4 1 3 9 10 13 Letonya 8 1 2 5 5 15 5 Andorra 8 0 1 7 3 16 1 Kane liderliğinde güçlü hücum hattı İngiltere'nin en büyük kozu yine Harry Kane olacak. Bayern Münih forması giyen deneyimli futbolcu, ceza sahasındaki bitiriciliğiyle İngiltere'nin Dünya Kupası yolculuğundaki en önemli golcüsü konumunda bulunuyor. Tuchel, Arsenal ile Premier Lig şampiyonluğuna ulaşan ve çok formda bir sezon geçiren Declan Rice, Aston Villa ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Morgan Rogers gibi yaratıcı hücum oyuncularına sahip. Dünya Kupası geçmişi İngiltere Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 16 kez katıldı. Organizasyon tarihinde 74 maç yapan İngilizler, bunlardan 32'sini kazandı, 22'sinden beraberlikle, 20'sinden mağlubiyetle ayrıldı. Üst üste son 7. kez turnuvaya katılan İngiltere, Dünya Kupası tarihi boyunca 104 gol attı, kalesinde 68 gol gördü. Dünya Kupası'nın deneyimli takımları arasında yer alan İngiltere, Rusya 2018'te yarı finale kadar yükselmiş ancak Hırvatistan'a uzatmalarda 2-1 mağlup olmuştu. İngiltere'nin Dünya Kupası geçmişi şöyle: 1950 - Grup aşaması 1954 - Çeyrek final 1958 - Grup aşaması 1962 - Çeyrek final 1966 - Şampiyon 1970 - Çeyrek final 1982 - Altıncı 1986 - Çeyrek final 1990 - Dördüncü 1998 - Son 16 2002 - Çeyrek final 2006 - Çeyrek final 2010 - Son 16 2014 - Grup aşaması 2018 - Yarı final 2022 - Çeyrek final Kadro Teknik direktör Thomas Tuchel tarafından açıklanan kadroda, Manchester Cityli Phil Foden, Chelseali Cole Palmer, Real Madridli Trent Alexander-Arnold ve Manchester Unitedlı Harry Maguire yer almadı. İngiltere'nin 26 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: Kaleci: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City) Savunma: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle United), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City) Orta saha: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa) Forvet: Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Münih), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa) Maç takvimi 17 Haziran (TSİ 23.00): İngiltere-Hırvatistan (Dallas Stadı) 23 Haziran (TSİ 23.00): İngiltere-Gana (Boston Stadı) 28 Haziran (TSİ 00.00): Panama-İngiltere (New York Stadı)

Kaynak: AA