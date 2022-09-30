Hull City'de Şota Arveladze dönemi sona erdi - Son Dakika
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Hull City'de Şota Arveladze dönemi sona erdi

30.09.2022 13:54
Hull City'de Şota Arveladze dönemi sona erdi

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, teknik direktör Şota Arveladze ile yollarını ayırdı.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, teknik direktör Şota Arveladze ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ocak ayından bu yana takımı çalıştıran 49 yaşındaki Gürcü teknik adam ve yardımcısı Peter van der Veen ile yolların ayrıldığı kaydedildi.

Hull City'de yeni teknik direktör gelene kadar Andy Dawson görev yapacak.

Kulübün sahibi Acun Ilıcalı, milli maç arasında Şota ile takımın gidişatı ve kulübün geleceği üzerine toplantılar yaptıklarını belirterek, "Bu toplantılar devam ederken görüşlerimizin uyuşmadığı ortaya çıktı ve bu nedenle yollarımızı ayırma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

İngiliz ekibinin başında 30 maça çıkan Gürcü teknik adam, 9 galibiyet, 6 beraberlik, 15 mağlubiyet elde etti.

Bu sezon 10 maçta 11 puan alan Hull City, puan cetvelinde 20. sırada yer alıyor.

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Kaynak: AA

Şota Arveladze, Hull City, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hull City'de Şota Arveladze dönemi sona erdi - Son Dakika

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