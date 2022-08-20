Faklı kaybeden Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ilk yenilgisini tattı - Son Dakika
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Faklı kaybeden Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ilk yenilgisini tattı

20.08.2022 19:39

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'in 5. haftasında konuk olduğu West Bromwich'e 5-2 kaybetti. Hull City, yeni sezondaki ilk yenilgisini tatmış oldu. Hull City'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ozan Tufan, 21. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

West Bromwich ile Hull City, İngiltere Championship'in 5. haftasında The Hawthorns'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 5-2 kazandı.

ESTUPINAN'IN 2 GOLÜ YETMEDİ

West Bromwich Albion'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Callum Elder (Kendi kalesine), 48. dakikada John Swift, 55. dakikada Darnell Furlong, 70. dakikada penaltıdan Karlan Ahearne-Grant ve 85. dakikada Dara O'Shea kaydetti. Hull City'nin golleri ise 77 ve 90. dakikada Oscar Estupinan'dan geldi.

OZAN TUFAN SAKATLANDI

West Bromwich'te Okay Yokuşlu karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 75 dakika sahada kaldı. Hull City'de Ozan Tufan da ilk 11'de başlarken, 21. dakikada sakatlanarak kenara geldi.

İLK MAĞLUBİYET

Bu sonuçla Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, bu sezonli ilk mağlubiyetini aldı ve 8 puanda kaldı. West Bromwich ise ilk galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti.

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Acun Ilıcalı, Ozan Tufan, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Faklı kaybeden Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ilk yenilgisini tattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Faklı kaybeden Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ilk yenilgisini tattı - Son Dakika
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