West Bromwich ile Hull City, İngiltere Championship'in 5. haftasında The Hawthorns'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 5-2 kazandı.
West Bromwich Albion'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Callum Elder (Kendi kalesine), 48. dakikada John Swift, 55. dakikada Darnell Furlong, 70. dakikada penaltıdan Karlan Ahearne-Grant ve 85. dakikada Dara O'Shea kaydetti. Hull City'nin golleri ise 77 ve 90. dakikada Oscar Estupinan'dan geldi.
West Bromwich'te Okay Yokuşlu karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 75 dakika sahada kaldı. Hull City'de Ozan Tufan da ilk 11'de başlarken, 21. dakikada sakatlanarak kenara geldi.
Bu sonuçla Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, bu sezonli ilk mağlubiyetini aldı ve 8 puanda kaldı. West Bromwich ise ilk galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti.
Son Dakika › Spor › Faklı kaybeden Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ilk yenilgisini tattı - Son Dakika