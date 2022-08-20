Faklı kaybeden Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ilk yenilgisini tattı

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West Bromwich ile Hull City, İngiltere Championship'in 5. haftasında The Hawthorns'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 5-2 kazandı.

ESTUPINAN'IN 2 GOLÜ YETMEDİ

West Bromwich Albion'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Callum Elder (Kendi kalesine), 48. dakikada John Swift, 55. dakikada Darnell Furlong, 70. dakikada penaltıdan Karlan Ahearne-Grant ve 85. dakikada Dara O'Shea kaydetti. Hull City'nin golleri ise 77 ve 90. dakikada Oscar Estupinan'dan geldi.

OZAN TUFAN SAKATLANDI

West Bromwich'te Okay Yokuşlu karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 75 dakika sahada kaldı. Hull City'de Ozan Tufan da ilk 11'de başlarken, 21. dakikada sakatlanarak kenara geldi.

İLK MAĞLUBİYET

Bu sonuçla Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, bu sezonli ilk mağlubiyetini aldı ve 8 puanda kaldı. West Bromwich ise ilk galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti.