Maçı Tottenham kazanmıştı! Liverpool\'un iptal edilen golünün yanlış karar olduğu resmen kabul edildi

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Tottenham'ın Liverpool'u 2-1 yendiği maçta Liverpool'un Luis Diaz ile bulduğu golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi büyük yankı uyandırdı. Premier Lig Merkez Hakem Kurulu, golün VAR gereçkesiyle verilmesi gerektiğini açıkladı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan pozisyonun ardından açıklama yapan Premier Lig Merkez Hakem Kurulu, pozisyonda gol kararı verilmesi gerektiğini açıkladı.

"GOL VERİLMELİYDİ"

Yapılan açıklamada, "Tottenham-Liverpool maçında Luis Diaz'ın verilmeyen golü açık ve bariz bir şekilde hataydı. İnsani bir hata sonucu verilmeyen golün VAR müdahalesi ile verilmesiyle sonuçlanması gerekirdi, ancak VAR müdahale edemedi. Merkez Hakem Kurulu, hataya yol açan koşullar hakkında tam bir inceleme yapacaktır ve Liverpool Kulübü ile iletişime geçecektir" ifadelerine yer verildi.

"TOTTENHAM MAÇI KADAR ADİL OLMAYAN BİR MAÇ GÖRMEDİM"

Öte yandan maçın ardından açıklamalarda bulunan Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, "Hayatımda Tottenham maçı kadar adil olmayan bir maç görmedim. Pozisyonun ofsayt olmadığı çok net. Merkez Hakem Kurulu'nun hatayı kabul etmesi kime ne kazandırır? Manchester United maçında da benzer bir duruma maruz kalmıştık. VAR geldiğinde her şeyin çok kolaylaşacağını düşünüyorduk ama öyle olmadı" dedi.

İşte Liverpool'un ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü;