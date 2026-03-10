İngiltere\'de Ferdi fırtınası! Birinci sıraya yükseldi

Premier Lig'de ara transfer döneminin sona ermesinin ardından futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Yapılan güncellemede birçok yıldız oyuncunun değeri değişirken milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun yükselişi dikkat çekti.

FERDİ KADIOĞLU YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ

Brighton & Hove Albion forması giyen Ferdi Kadıoğlu'nun piyasa değeri 2 milyon euro artarak yeniden 30 milyon euro seviyesine yükseldi. Bu sezon 33 maçta forma giyen milli futbolcu, istikrarlı performansıyla takımının önemli isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Kadıoğlu, güncel değeriyle Arda Güler, Kenan Yıldız ve Can Uzun'un ardından en değerli Türk futbolcular arasında yer almayı sürdürüyor.

SZOBOSZLAI 100 MİLYON EUROYA YÜKSELDİ

Güncellemenin en dikkat çeken isimlerinden biri Liverpool'un Macar yıldızı Dominik Szoboszlai oldu. 25 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 15 milyon euro artarak 100 milyon euroya yükseldi. Szoboszlai böylece Premier Lig'in en değerli yedinci oyuncusu konumuna geldi.

GENÇ YILDIZLARIN DEĞERİ FIRLADI

Güncellemenin en büyük kazananı Wolverhampton'ın 18 yaşındaki oyuncusu Mateus Mané oldu. Genç futbolcunun piyasa değeri 250 bin eurodan 20 milyon euroya yükselerek büyük bir artış gösterdi. Bournemouth forması giyen Junior Kroupi'nin değeri 18 milyon euro artarak 40 milyon euroya çıkarken, Brentford'un golcüsü Igor Thiago da 15 milyon euro artışla 50 milyon euroya ulaştı.

BAZI YILDIZLAR DEĞER KAYBETTİ

Öte yandan bazı yıldız futbolcuların piyasa değerinde düşüş yaşandı. Arsenal'in yıldızı Bukayo Saka'nın değeri 10 milyon euro düşerek 120 milyon euroya gerilerken, Chelsea'nin genç oyuncusu Cole Palmer'ın değeri 10 milyon euro azalarak 110 milyon euroya indi. Newcastle United'ın golcüsü Alexander Isak'ın değeri de 20 milyon euro düşüşle 100 milyon euroya geriledi.

TÜRK FUTBOLCULARIN DEĞERİ

Premier Lig'de forma giyen diğer Türk futbolculardan Altay Bayındır'ın piyasa değeri 7 milyon euroda, Bournemouth'ta oynayan Enes Ünal'ın değeri ise 8 milyon euroda sabit kaldı.