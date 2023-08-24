İngiltere'de hakemlikten sorumlu Professional Game Match Authors Limited (PGMOL), hakemler için beslenme listesi oluşturması ve tavsiyeler vermesi için Manchester United'dan ayrılan beslenme doktoru Steve McNally'yi işe aldı. Steve McNally'nin ilk işi ise hakemlerin maçtan önce sandviç ve yağlı yiyecekleri yemesinin önüne geçmek oldu.
McNally tarafından hakemlere maç günleri için bir beslenme listesi gönderildi. Bu listede kek, fındık ezmesi, balık ve köfte yenilebilir kabul edildi. Sandviç ve yağlı yiyeceklerin yenmesinin ise yasaklandığı görüldü.
PGMOL ayrıca hakemlere yüksek lifli veya sert kabuklu yemişleri sindirimleri daha uzun sürdüğü için yememelerini tavsiye etti.
Son Dakika › Spor › İngiliz hakemleri şaşırtan yasak! Maçtan önce tüketemeyecekleri yiyeceklerin listesi ortaya çıktı - Son Dakika