İngiliz hakemleri şaşırtan yasak! Maçtan önce tüketemeyecekleri yiyeceklerin listesi ortaya çıktı - Son Dakika

İngiliz hakemleri şaşırtan yasak! Maçtan önce tüketemeyecekleri yiyeceklerin listesi ortaya çıktı

İngiliz hakemleri şaşırtan yasak! Maçtan önce tüketemeyecekleri yiyeceklerin listesi ortaya çıktı
Son Güncelleme: 24.08.2023 16:54

İngiltere'de hakemlikten sorumlu PGMOL, Manchester United'dan ayrılan beslenme doktoru Steve McNally'yi işe alarak hakemler için bir beslenme listesi oluşturdu. McNally'nin gönderdiği listede maçtan önce sandviç ve yağlı yiyeceklerin yasaklandığı; kek, fındık ezmesi, balık ve köftenin ise yenilebilir olduğu belirtildi.

İngiltere'de hakemlikten sorumlu Professional Game Match Authors Limited (PGMOL), hakemler için beslenme listesi oluşturması ve tavsiyeler vermesi için Manchester United'dan ayrılan beslenme doktoru Steve McNally'yi işe aldı. Steve McNally'nin ilk işi ise hakemlerin maçtan önce sandviç ve yağlı yiyecekleri yemesinin önüne geçmek oldu.

BALIK VE KÖFTE SERBEST

McNally tarafından hakemlere maç günleri için bir beslenme listesi gönderildi. Bu listede kek, fındık ezmesi, balık ve köfte yenilebilir kabul edildi. Sandviç ve yağlı yiyeceklerin yenmesinin ise yasaklandığı görüldü.

"YÜKSEK LİFLİ VE SERT KABUKLU YEMİŞLER YEMEYİN"

PGMOL ayrıca hakemlere yüksek lifli veya sert kabuklu yemişleri sindirimleri daha uzun sürdüğü için yememelerini tavsiye etti.

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Son Dakika Spor İngiliz hakemleri şaşırtan yasak! Maçtan önce tüketemeyecekleri yiyeceklerin listesi ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiliz hakemleri şaşırtan yasak! Maçtan önce tüketemeyecekleri yiyeceklerin listesi ortaya çıktı - Son Dakika
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