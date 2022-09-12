İngiltere Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu 7 futbol müsabakası oynanacak. Brighton-Crystal Palace, Chelsea- Liverpool ve Manchester United-Leeds United maçları ise Kraliçe'nin cenaze töreni öncesindeki etkinlikler nedeniyle ertelendi.

Kaynak: AA

England, Futbol, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › İngiltere Premier Lig'e hafta sonu devam edilecek - Son Dakika

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