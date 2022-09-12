İngiltere Premier Lig'e hafta sonu devam edilecek - Son Dakika
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İngiltere Premier Lig'e hafta sonu devam edilecek

12.09.2022 21:48
İngiltere Premier Lig'e hafta sonu devam edilecek

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü nedeniyle ara verilen Premier Lig'e 16-18 Eylül'de 8. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü nedeniyle ara verilen Premier Lig'e 16-18 Eylül'de 8. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

İngiltere Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu 7 futbol müsabakası oynanacak. Brighton-Crystal Palace, Chelsea- Liverpool ve Manchester United-Leeds United maçları ise Kraliçe'nin cenaze töreni öncesindeki etkinlikler nedeniyle ertelendi.

Ertelenen 7. haftadaki 10 maç ile 8. haftadaki 3 karşılaşmanın programı, ilerleyen günlerde duyurulacak.

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Elizabeth'in naaşı, St. Giles Katedrali'ne getirildi Elizabeth'in naaşı, St. Giles Katedrali'ne getirildi Elizabeth'in naaşı, St. Giles Katedrali'ne getirildi Elizabeth'in naaşı, St. Giles Katedrali'ne getirildi
Kaynak: AA

England, Futbol, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İngiltere Premier Lig'e hafta sonu devam edilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere Premier Lig'e hafta sonu devam edilecek - Son Dakika
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