Arsenal ile Liverpool arasında yarın oynanması planlanan İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçı, misafir ekip Liverpool'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Turnuvanın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Liverpool Kulübünün başvurusu yerinde bulundu. Erteleme sonrası ilk karşılaşmanın 13 Ocak'ta Liverpool'un, rövanşın ise 20 Ocak'ta Arsenal'ın sahasında oynanması kararlaştırıldı.
Liverpool A Takımı'nın antrenman yaptığı tesislerin, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle en az 48 saat kapatıldığı duyurulmuştu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › İngiltere Lig Kupası'ndaki Arsenal-Liverpool maçına Kovid-19 engeli - Son Dakika Spor