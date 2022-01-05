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İngiltere Lig Kupası'ndaki Arsenal-Liverpool maçına Kovid-19 engeli - Son Dakika

İngiltere Lig Kupası'ndaki Arsenal-Liverpool maçına Kovid-19 engeli

05.01.2022 18:59
İngiltere Lig Kupası'ndaki Arsenal-Liverpool maçına Kovid-19 engeli

Arsenal ile Liverpool arasında yarın oynanması planlanan İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçı, misafir ekip Liverpool'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Arsenal ile Liverpool arasında yarın oynanması planlanan İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçı, misafir ekip Liverpool'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Turnuvanın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Liverpool Kulübünün başvurusu yerinde bulundu. Erteleme sonrası ilk karşılaşmanın 13 Ocak'ta Liverpool'un, rövanşın ise 20 Ocak'ta Arsenal'ın sahasında oynanması kararlaştırıldı.

Liverpool A Takımı'nın antrenman yaptığı tesislerin, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle en az 48 saat kapatıldığı duyurulmuştu.

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Arsenal FC, Liverpool, England, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İngiltere Lig Kupası'ndaki Arsenal-Liverpool maçına Kovid-19 engeli - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: İngiltere Lig Kupası'ndaki Arsenal-Liverpool maçına Kovid-19 engeli - Son Dakika
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