Bu sezon Liverpool üçüncü, Everton ise dördüncü kez sahadan bir puanla ayrıldı.

Liverpool'un üç topunun direktör döndüğü mücadelede iki takım da skoru lehine çeviremeyince mücadele golsüz tamamlandı.

Kaynak: AA

Frank Lampard, Liverpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 'Merseyside' derbisinde kazanan çıkmadı - Son Dakika

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