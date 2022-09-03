"Merseyside" derbisinde kazanan çıkmadı - Son Dakika
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"Merseyside" derbisinde kazanan çıkmadı

03.09.2022 16:38
"Merseyside" derbisinde kazanan çıkmadı

İngiltere Premier Lig'de Everton ile Liverpool arasındaki "Merseyside" derbisi 0-0 sona erdi.

İngiltere Premier Lig'de Everton ile Liverpool arasındaki "Merseyside" derbisi 0-0 sona erdi.

Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, ligin ilk 5 haftasında galibiyetle tanışamayan Frank Lampard'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Everton'a konuk oldu.

Liverpool'un üç topunun direktör döndüğü mücadelede iki takım da skoru lehine çeviremeyince mücadele golsüz tamamlandı.

Bu sezon Liverpool üçüncü, Everton ise dördüncü kez sahadan bir puanla ayrıldı.

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Kaynak: AA

Frank Lampard, Liverpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Merseyside' derbisinde kazanan çıkmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Merseyside" derbisinde kazanan çıkmadı - Son Dakika
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