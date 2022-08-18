Wolverhampton, Matheus Nunes'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Wolverhampton, Matheus Nunes'i kadrosuna kattı

18.08.2022 11:33
Wolverhampton, Matheus Nunes'i kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton, Portekiz'in Sporting Lizbon takımından Matheus Nunes'i kulüp tarihinin bonservis rekorunu kırarak transfer etti.

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton, Portekiz'in Sporting Lizbon takımından Matheus Nunes'i kulüp tarihinin bonservis rekorunu kırarak transfer etti.

Wolverhampton Kulübü, 23 yaşındaki Brezilya asıllı Portekizli orta saha oyuncusuyla 5+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüp tarafından bonservis bedeli açıklanmasa da İngiltere basınında transferin 45 milyon avro karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.

Portekiz'de Ericeirense ve Estoril'de forma giyen Nunes, 2019'da Sporting Lizbon'a transfer oldu.

Bir lig, iki Portekiz Kupası zaferi yaşadığı Lizbon ekibinde 101 maça çıkan Nunes, 8 gol kaydetti.

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Kaynak: AA

Portekiz, Sporting, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Wolverhampton, Matheus Nunes'i kadrosuna kattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Wolverhampton, Matheus Nunes'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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