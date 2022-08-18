Kulüp tarafından bonservis bedeli açıklanmasa da İngiltere basınında transferin 45 milyon avro karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.

Kaynak: AA

Portekiz, Sporting, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Wolverhampton, Matheus Nunes'i kadrosuna kattı - Son Dakika

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