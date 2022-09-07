Chelsea'da Thomas Tuchel dönemi sona erdi - Son Dakika
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Chelsea'da Thomas Tuchel dönemi sona erdi

07.09.2022 13:03
Chelsea'da Thomas Tuchel dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de Alman teknik direktör Thomas Tuchel ile yollar ayrıldı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de Alman teknik direktör Thomas Tuchel ile yollar ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun ilk maçında dün deplasmanda GNK Dinamo Zagreb'e 1-0 mağlup olan Chelsea'de fatura Tuchel'e kesildi. Premier Lig'de bu sezon çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak sezona istediği gibi başlayamayan Chelsea'de, Şampiyonlar Ligi'nde dün alınan Dinamo Zagreb yenilgisi sonrasında Thomas Tuchel ile ayrılık kararı alındı.Thomas Tuchel, Londra ekibinde 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası ve 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası kazanmıştı. Chelsea yönetiminin Tuchel ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için ilk adayının Brighton'ı çalıştıran Graham Potter olduğu ileri sürüldü.


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Kaynak: DHA

Thomas Tuchel, Chelsea, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Chelsea'da Thomas Tuchel dönemi sona erdi - Son Dakika

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