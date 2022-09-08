Thomas Tuchel ile yollarını ayıran Chelsea'de teknik direktörlüğe Graham Potter getirildi - Son Dakika
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Thomas Tuchel ile yollarını ayıran Chelsea'de teknik direktörlüğe Graham Potter getirildi

08.09.2022 18:17

Chelsea'de Thomas Tuchel'den boşalan teknik direktörlük görevi Graham Potter'ın oldu. Bir diğer Premier Lig ekibi Brighton'ı çalıştıran 47 yaşındaki İngiliz teknik adamla 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Premier Lig devi Chelsea, teknik direktörlük görevine İngiliz hoca Graham Potter'ı getirdi. Başkent ekibinden yapılan açıklamada, Brighton'ı çalıştıran 47 yaşındaki İngiliz teknik adamla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

MAVİLER, POTTER'A EMANET

Yaz transfer döneminde 280 milyon avro harcayan Chelsea, ligde ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından Alman çalıştırıcı Thomas Tuchel ile yollarını ayırmıştı. Teknik direktörlük kariyerinde Ostersund ve Swansea City'nin ardından 2019 yılında Brighton'ın başına geçen Potter, 135 maçta 42 galibiyet, 47 mağlubiyet elde etti.

Chelsea'nin yeni teknik direktörü Graham Potter oldu
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Kaynak: AA

Chelsea, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Thomas Tuchel ile yollarını ayıran Chelsea'de teknik direktörlüğe Graham Potter getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Thomas Tuchel ile yollarını ayıran Chelsea'de teknik direktörlüğe Graham Potter getirildi - Son Dakika
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