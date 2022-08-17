İngiltere basınına göre, West Ham United, bu transfer için PSG'ye 12 milyon avro bonservis bedeli ödedi. Almanya Milli Takımı'nda 20 karşılaşmada görev alan Kehrer, 2018'de transfer olduğu PSG'de ise 128 maçta 4 gole imza attı.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › West Ham United, Alman futbolcu Thilo Kehrer'i kadrosuna kattı - Son Dakika

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