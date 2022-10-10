İngiltere Premier Lig futbolcusu Mwepu, kalp rahatsızlığı nedeniyle kariyerine son verdi - Son Dakika
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İngiltere Premier Lig futbolcusu Mwepu, kalp rahatsızlığı nedeniyle kariyerine son verdi

10.10.2022 14:20
İngiltere Premier Lig futbolcusu Mwepu, kalp rahatsızlığı nedeniyle kariyerine son verdi

İngiltere Premier Lig takımı Brighton'ın 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Enock Mwepu, kalıtsal bir kalp rahatsızlığı nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kaldı.

İngiltere Premier Lig takımı Brighton'ın 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Enock Mwepu, kalıtsal bir kalp rahatsızlığı nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kaldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Mwepu, kalıtsal bir kalp rahatsızlığı teşhisi konulduktan sonra futbol kariyerine son vermek zorunda kaldı." bilgisi verildi.

24 yaşındaki Zambiyalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aldığım tıbbi tavsiyeler nedeniyle kramponlarımı asmam gerektiğini üzüntüyle duyuruyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İngiltere Premier Lig futbolcusu Mwepu, kalp rahatsızlığı nedeniyle kariyerine son verdi - Son Dakika

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