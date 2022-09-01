Liverpool, Newcastle United'ı uzatmalarda bulduğu golle yendi

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Liverpool, sahasında Newcastle United'ı 2-1'lik skorla geçti.
Anfield Stadı'nda oynanan karşılaşmada Newcastle United, 38. dakikada yeni transferi Alexander Isak'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Rakibine 61. dakikada Roberto Firmino ve 90+8. dakikada Fabio Carvalho'nun attığı gollerle cevap veren Liverpool, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Liverpool 8 puana ulaştı. İlk yenilgisini yaşayan Newcastle United, 6 puanda kaldı.
West Ham United ile Tottenham arasındaki günün diğer maçı ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.
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