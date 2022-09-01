West Ham United ile Tottenham arasındaki günün diğer maçı ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Kaynak: AA

Liverpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Liverpool, Newcastle United'ı uzatmalarda bulduğu golle yendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.