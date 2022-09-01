Liverpool, Newcastle United'ı uzatmalarda bulduğu golle yendi - Son Dakika
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Liverpool, Newcastle United'ı uzatmalarda bulduğu golle yendi

01.09.2022 00:42
Liverpool, Newcastle United'ı uzatmalarda bulduğu golle yendi

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Liverpool, sahasında Newcastle United'ı 2-1'lik skorla geçti.

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Liverpool, sahasında Newcastle United'ı 2-1'lik skorla geçti.

Anfield Stadı'nda oynanan karşılaşmada Newcastle United, 38. dakikada yeni transferi Alexander Isak'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Rakibine 61. dakikada Roberto Firmino ve 90+8. dakikada Fabio Carvalho'nun attığı gollerle cevap veren Liverpool, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Liverpool 8 puana ulaştı. İlk yenilgisini yaşayan Newcastle United, 6 puanda kaldı.

West Ham United ile Tottenham arasındaki günün diğer maçı ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.

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Kaynak: AA

Liverpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Liverpool, Newcastle United'ı uzatmalarda bulduğu golle yendi - Son Dakika

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