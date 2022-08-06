Chelsea, sezona galibiyetle başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Chelsea, sezona galibiyetle başladı

06.08.2022 21:49
Chelsea, sezona galibiyetle başladı

İngiltere Premier Lig'in ilk hafta maçında Chelsea, deplasmanda Everton'ı 1-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in ilk hafta maçında Chelsea, deplasmanda Everton'ı 1-0 mağlup etti.

Geçen sezon geçirdiği çalkantılı günlerin ardından yeni sezona nasıl başlayacağı merakla beklenen Chelsea, eski futbolcusu Frank Lampard'ın çalıştırdığı Everton'a konuk oldu.

Teknik direktör Thomas Tuchel'in yeni transferler Raheem Sterling ve Kalidou Koulibaly'ye ilk 11'de şans verdiği maçta başkent temsilcisine galibiyeti getiren golü 45+9. dakikada penaltıdan Jorginho kaydetti.

Sezona galibiyetle başlayan Chelsea, gelecek hafta derbi maçta Tottenham'ı ağırlayacak.

YORUMLAR
500
Chelsea, Cucurella'yı kadrosuna kattı Chelsea, Cucurella'yı kadrosuna kattı Chelsea, Brighton'dan Marc Cucurella'yı kadrosuna kattı Chelsea, Brighton'dan Marc Cucurella'yı kadrosuna kattı
Kaynak: AA

Frank Lampard, Chelsea, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Chelsea, sezona galibiyetle başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:05 Galatasaray, Lucas Torreira transferi için görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi
20:53 Galatasaray transfer hamlelerine devam ediyor! Ünlü yıldız Justin Kluivert için Roma'ya teklif yapıldı
20:50 Şef Mehmet Yalçınkaya'nın annesini görenler şaşırıp kaldı: Hık demiş burnundan düşmüş
20:42 Beşiktaş sezonu Kayserispor karşılaşmasıyla açıyor! Maçın ilk 11'leri netleşti
20:35 MasterChef Dilara'nın sosyal medya paylaşımları takipçilerini mest etti
20:20 Kocaeli'de konuşan Bakanı Soylu kalabalığa böyle bağırdı: Seçim akşamı Tayyip Erdoğan'ın önünde diz çökecekler
19:54 Burak Yılmaz yeni takımıyla çıktığı ilk maçta fileleri sarstı!
19:25 Sessizliğini koruyan Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi sosyal medyadan paylaştı!
19:22 Premier Lig'in ilk haftasında Tottenham, Southampton'ı 4-1 yendi
19:11 Düğünde oynadığı video ile gündem olan temizlik işçisine belediye başkanından hediye!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 21:49:17. #1.11#
SON DAKİKA: Chelsea, sezona galibiyetle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement