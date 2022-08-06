Premier Lig'in ilk haftasında Liverpool, deplasmanda Fulham ile berabere kaldı! - Son Dakika
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Premier Lig'in ilk haftasında Liverpool, deplasmanda Fulham ile berabere kaldı!

06.08.2022 18:43

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında karşılaşan Liverpool ve Fulham 2-2 berabere kaldı. Sezona puan kaybıyla başlayan Kırmızılar'ın gollerini Salah ve yeni transfer Darwin Nunez attı.

Premier Lig'in yeni takımı Fulham ile Liverpool, ilk hafta maçında Craven Cottage'de karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

YENİ TRANSFER İLK MAÇINDA ATTI

32. dakikada Mitrovic'in golüyle 1-0 öne geçen Fulham'a cevap, 64. dakikada Liverpool'un yeni transferi Darwin Nunez'den geldi. 70. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mitrovic, penaltıdan takımını öne geçiren golü attı. Karşılaşmada son sözü ise Salah söyledi. Mısırlı golcü, 80. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Premier Lig'in ilk haftasında Liverpool, Fulham'a diş geçiremedi

LİVERPOOL KAYIPLA BAŞLADI

Bu sonucun ardından iki takım da sezona puan kaybıyla başladı. Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, kendi sahasında Crystal Palace ile karşılaşacak. Fulham, Wolves deplasmanına gidecek.

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Premier Lig'in ilk haftasında Fulham ile Liverpool berabere kaldı Premier Lig'in ilk haftasında Fulham ile Liverpool berabere kaldı

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