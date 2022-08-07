Manchester United lige puansız başladı - Son Dakika
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Manchester United lige puansız başladı

07.08.2022 18:26
Manchester United lige puansız başladı

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Manchester United, konuk ettiği Brighton & Hove Albion'a 2-1 mağlup oldu.

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Manchester United, konuk ettiği Brighton & Hove Albion'a 2-1 mağlup oldu.

Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag yönetiminde yeni bir yapılanmaya giren İngiltere temsilcisi, sezona hedeflediği gibi başlangıç yapamadı.

Old Trafford Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip Brighton & Hove Albion, 30. ve 39. dakikalarda Pascal Gross'un ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Manchester United, 68. dakikada Alexis Mac Allister'ın kendi kalesine attığı golle ümitlenmesine rağmen karşılaşmada başka gol olmadı ve konuk ekip, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Mancheter United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronado, yedek kulübesinden takip ettiği karşılaşmanın 53. dakikasında Fred'in yerine oyuna dahil oldu.

Leicester City galibiyeti koruyamadı

Leicester City ise ağırladığı Brentford ile 2-2 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin gollerini 33. dakikada Timothy Castagne ile 46. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall kaydederken, konuk takım ise 62. dakikada Ivan Toney ve 86. dakikada Josh Dasilva ile fileleri havalandırdı.

Milli oyunculardan, Leicester City'de Çağlar Söyüncü, karşılaşmayı yedek kulübesinden takip ederken, Brentford'da ise Halil Dervişoğlu 84. dakikada Yoane Wissa'nın yerine oyuna dahil oldu.

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Kaynak: AA

Old Trafford Stadı, Manchester United, Leicester City FC, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manchester United lige puansız başladı - Son Dakika

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