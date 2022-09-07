Kulüpten yapılan açıklamada, Chelsea'nin yeni sahiplerinin değişim için doğru zaman olduğunu düşündükleri belirtildi ve 49 yaşındaki Alman teknik adama emeklerinden dolayı teşekkür edildi.

Kaynak: AA

Thomas Tuchel, Chelsea, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Chelsea'de teknik direktör Tuchel ile yollar ayrıldı - Son Dakika

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