Chelsea'de teknik direktör Tuchel ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Chelsea'de teknik direktör Tuchel ile yollar ayrıldı

07.09.2022 12:36
Chelsea'de teknik direktör Tuchel ile yollar ayrıldı

İngiltere Premier Lig kulübü Chelsea, teknik direktör Thomas Tuchel'in görevine son verdi.

İngiltere Premier Lig kulübü Chelsea, teknik direktör Thomas Tuchel'in görevine son verdi.

Premier Lig'in 6. haftasını 6. sırada tamamlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında Dinamo Zagreb'e yenilen Chelsea'de Tuchel dönemi sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Chelsea'nin yeni sahiplerinin değişim için doğru zaman olduğunu düşündükleri belirtildi ve 49 yaşındaki Alman teknik adama emeklerinden dolayı teşekkür edildi.

Ülkesinin Mainz 05 ve Borussia Dortmund, Fransa'nın da Paris Saint-Germain (PSG) takımlarını çalıştıran Tuchel, 2021'in ocak ayında Chelsea'nin başına geçmişti.

Tuchel yönetimindeki Chelsea, 2021'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmıştı.

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Kaynak: AA

Thomas Tuchel, Chelsea, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Chelsea'de teknik direktör Tuchel ile yollar ayrıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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