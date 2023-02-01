İngiltere tarihinin en pahalı transferi! Chelsea'nin Enzo Fernandez için ödenen bonservisin benzeri yok - Son Dakika
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İngiltere tarihinin en pahalı transferi! Chelsea'nin Enzo Fernandez için ödenen bonservisin benzeri yok

01.02.2023 15:59

İngiltere devi Chelsea, Enzo Fernandez'in transferi için Benfica'ya 121 milyon euro bonservis ödedi. Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanan Fernandez, İngiltere'nin en pahalı transferi olarak tarihe geçti.

Ara transfer döneminde servet harcayan Chelsea, son imzasıyla büyük ses getirdi. Maviler, Benfica'dan Enzo Fernandez için ödediği bonservis bedeliyle İngiltere tarihine geçti.

TARİHİ BONSERVİS

Chelsea, Benfica forması giyen Enzo Fernandez'i 121 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Transfer için yapılan harcamanın toplamda 125 milyon euroyu aşması bekleniyor. Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda zafere ulaşan 22 yaşındaki futbolcu, böylece İngiltere tarihinin en pahalı transferi oldu.

Chelsea tarihe geçti! Enzo Fernandez için ödenen bonservisin örneği yok

ENZO FERNANDEZ'İN KARNESİ

Benfica formasıyla 29 maçta 4 gol-7 asistlik performans gösteren Enzo Fernandez, Arjantin Milli Takımı ile zafere ulaştığı Dünya Kupası'nın en iyi genç futbolcusu seçilmişti.

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Chelsea tarihe geçti! Enzo Fernandez için ödenen bonservisin örneği yok Chelsea tarihe geçti! Enzo Fernandez için ödenen bonservisin örneği yok Avrupa'da ara transfer hareketli geçti Avrupa'da ara transfer hareketli geçti

Arjantin, Benfica, Chelsea, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İngiltere tarihinin en pahalı transferi! Chelsea'nin Enzo Fernandez için ödenen bonservisin benzeri yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere tarihinin en pahalı transferi! Chelsea'nin Enzo Fernandez için ödenen bonservisin benzeri yok - Son Dakika
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