İngiltere'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden İspanya, yenilmezlik serisini 39 maça taşıdı

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta oynanan maçta İspanya, deplasmanda İngiltere'yi 3-2 mağlup etti.

Ballon d'Or'a aday gösterilen 8 futbolcunun ilk 11'de sahaya çıktığı mücadelede gol perdesinin açılması iki dakika sürdü. İngiltere kendi yarı alanından çıkmaya çalışırken ceza alanı önünde topu Marc Guehi'den kapan Lamine Yamal, karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı kaleci James Trafford'un yanından ağlarla buluşturdu: 0-1.

Geriye düştükten sonra özellikle Bukayo Saka ile sağ kanattan ataklarını yoğunlaştıran İngiltere, ceza alanında istediği pozisyonları üretmekte zorlanırken İspanya'nın 11 dakika içinde Ferran Torres ile iki net pozisyondan yararlanamaması ev sahibi ekip adına şans oldu.

16 ve 21. dakikalarda sağ taraftan ceza alanına giren Torres, yerden vuruşlarının ilkinde kaleci Trafford'u geçemedi, ikincisinde ise uzak köşeye gönderdiği top az farkla direğin yanından auta çıktı.

36. dakikada Nico Williams'ın kayarak topu kaybetmesiyle başlayan ani İngiltere atağı, Jude Bellingham-Anthony Gordon işbirliğiyle gole dönüştü. Bellingham'ın pasıyla hareketlenen Gordon, ceza yayı içinde yaptığı yerden vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Unai Simon'un yanından ağlara gönderdi: 1-1.

İngiltere, kariyerinin bir döneminde adada forma giyen Marc Cucurella'nın müdahalesiyle 4 dakika içinde ikinci golü bularak öne geçti. Nico O'Reilly'nin sol taraftan ceza alanına ortaladığı topa Harry Kane kafayla vurdu. Cucurella'nın arka direkteki ters müdahalesiyle top ağlara giderken İngiltere soyunma odasına 2-1 üstünlükle gitti.

Kane penaltı kaçırdı, İspanya geri döndü

İkinci yarıya da temposunu kaybetmeden başlayan İngiltere, 53. dakikada Rodri'nin Bellingham'a ceza alanındaki müdahalesi sonrası VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Bir dakika sonra atışı kullanan Kane'in vuruşunda, üst direkten dönen topu savunma uzaklaştırdı.

59. dakikada Baena'nın topuk pasıyla ceza alanında çok net pozisyona giren Yamal'ın vuruşunda top yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın bir saatlik bölümü geride kaldığında İspanya, İngiltere'nin kendi yarı alanında kaptırdığı topla beraberliği yakaladı. Nico O'Reilly'nin kaybettiği topu Olmo, müsait durumdaki Baena'ya aktardı. Bu futbolcunun ceza alanı önünden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

İspanya, 74. dakikada yeniden öne geçti. Baena'nın pasıyla üç İngiliz oyuncunun arasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mikel Oyarzabal, topu Trafford'un üzerinden aşırarak filelere gönderdi: 2-3.

Kalan bölümde rakip ceza alanında pozisyonlar bulan ancak son toplarda etkili olamayan İngiltere karşısında İspanya sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Yenilmezlik serisi 39 maça çıktı

İspanya, yenilmezlik serisini 39 maça çıkararak bu alanda kendisine ait rekoru geliştirdi.

Son 38 maçında 29 galibiyet, 9 beraberlikle ayrılan İspanya, en son 22 Mart 2024'te Londra'da oynanan hazırlık maçında Kolombiya'ya 1-0 mağlup olmuştu.

Dünya Kupası'nı kazanan kadroda 3 değişiklik

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, 2026 Dünya Kupası finalinden bu yana çıktıkları ilk maçın kadrosunda 3 değişikliğe gitti.

Deneyimli çalıştırıcı, sağ bekte sakatlanan Pedro Porro'nun yerine Marc Pubill'e görev verirken Mikel Oyarzabal ve Alex Baena'nın yerine finalde şampiyonluğu getiren golü atan Ferran Torres ile Nico Williams'a şans verdi.