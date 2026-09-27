İngiltere'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden İspanya, yenilmezlik serisini 39 maça taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiltere'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden İspanya, yenilmezlik serisini 39 maça taşıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta İspanya, deplasmanda İngiltere'yi 3-2 mağlup etti. Bu galibiyetle yenilmezlik serisini 39 maça çıkaran İspanya kendisine ait rekoru geliştirirken İngiltere sahasında yenilgi yaşadı.

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta oynanan maçta İspanya, deplasmanda İngiltere'yi 3-2 mağlup etti.

Ballon d'Or'a aday gösterilen 8 futbolcunun ilk 11'de sahaya çıktığı mücadelede gol perdesinin açılması iki dakika sürdü. İngiltere kendi yarı alanından çıkmaya çalışırken ceza alanı önünde topu Marc Guehi'den kapan Lamine Yamal, karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı kaleci James Trafford'un yanından ağlarla buluşturdu: 0-1.

Geriye düştükten sonra özellikle Bukayo Saka ile sağ kanattan ataklarını yoğunlaştıran İngiltere, ceza alanında istediği pozisyonları üretmekte zorlanırken İspanya'nın 11 dakika içinde Ferran Torres ile iki net pozisyondan yararlanamaması ev sahibi ekip adına şans oldu.

16 ve 21. dakikalarda sağ taraftan ceza alanına giren Torres, yerden vuruşlarının ilkinde kaleci Trafford'u geçemedi, ikincisinde ise uzak köşeye gönderdiği top az farkla direğin yanından auta çıktı.

36. dakikada Nico Williams'ın kayarak topu kaybetmesiyle başlayan ani İngiltere atağı, Jude Bellingham-Anthony Gordon işbirliğiyle gole dönüştü. Bellingham'ın pasıyla hareketlenen Gordon, ceza yayı içinde yaptığı yerden vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Unai Simon'un yanından ağlara gönderdi: 1-1.

İngiltere, kariyerinin bir döneminde adada forma giyen Marc Cucurella'nın müdahalesiyle 4 dakika içinde ikinci golü bularak öne geçti. Nico O'Reilly'nin sol taraftan ceza alanına ortaladığı topa Harry Kane kafayla vurdu. Cucurella'nın arka direkteki ters müdahalesiyle top ağlara giderken İngiltere soyunma odasına 2-1 üstünlükle gitti.

Kane penaltı kaçırdı, İspanya geri döndü

İkinci yarıya da temposunu kaybetmeden başlayan İngiltere, 53. dakikada Rodri'nin Bellingham'a ceza alanındaki müdahalesi sonrası VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Bir dakika sonra atışı kullanan Kane'in vuruşunda, üst direkten dönen topu savunma uzaklaştırdı.

59. dakikada Baena'nın topuk pasıyla ceza alanında çok net pozisyona giren Yamal'ın vuruşunda top yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın bir saatlik bölümü geride kaldığında İspanya, İngiltere'nin kendi yarı alanında kaptırdığı topla beraberliği yakaladı. Nico O'Reilly'nin kaybettiği topu Olmo, müsait durumdaki Baena'ya aktardı. Bu futbolcunun ceza alanı önünden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

İspanya, 74. dakikada yeniden öne geçti. Baena'nın pasıyla üç İngiliz oyuncunun arasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mikel Oyarzabal, topu Trafford'un üzerinden aşırarak filelere gönderdi: 2-3.

Kalan bölümde rakip ceza alanında pozisyonlar bulan ancak son toplarda etkili olamayan İngiltere karşısında İspanya sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Yenilmezlik serisi 39 maça çıktı

İspanya, yenilmezlik serisini 39 maça çıkararak bu alanda kendisine ait rekoru geliştirdi.

Son 38 maçında 29 galibiyet, 9 beraberlikle ayrılan İspanya, en son 22 Mart 2024'te Londra'da oynanan hazırlık maçında Kolombiya'ya 1-0 mağlup olmuştu.

Dünya Kupası'nı kazanan kadroda 3 değişiklik

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, 2026 Dünya Kupası finalinden bu yana çıktıkları ilk maçın kadrosunda 3 değişikliğe gitti.

Deneyimli çalıştırıcı, sağ bekte sakatlanan Pedro Porro'nun yerine Marc Pubill'e görev verirken Mikel Oyarzabal ve Alex Baena'nın yerine finalde şampiyonluğu getiren golü atan Ferran Torres ile Nico Williams'a şans verdi.

Kaynak: AA
İngiltereİspanyaFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli polisin AYM önündeki ölümünün ardından sendikadan açıklama: 2 günde 4 intihar vakası Emekli polisin AYM önündeki ölümünün ardından sendikadan açıklama: 2 günde 4 intihar vakası
Fransa yenilgisi Arda Güler’i yıktı Maç sonu hedefi açıkladı Fransa yenilgisi Arda Güler'i yıktı! Maç sonu hedefi açıkladı
Fransa kazandı, Zidane kötü haberi verdi Mbappe kampı terk ediyor Fransa kazandı, Zidane kötü haberi verdi! Mbappe kampı terk ediyor
ChatGPT kullanıcı görüntüleri başka yere aktarıldı: OpenAI 53 vakayı açıkladı ChatGPT kullanıcı görüntüleri başka yere aktarıldı: OpenAI 53 vakayı açıkladı
İran Hürmüz için 7 günlük plan sundu, Trump reddetti İran Hürmüz için 7 günlük plan sundu, Trump reddetti
Fenerbahçe’ye FIFA’dan 3 dönem transfer yasağı Ödeme yapılırsa kalkacak Fenerbahçe'ye FIFA'dan 3 dönem transfer yasağı! Ödeme yapılırsa kalkacak
00:29
Fon soruşturmasında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı
Fon soruşturmasında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı
23:30
“163 milyon lirayı 4 ayda 20 katına çıkardılar“ iddiası Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti’deki görevinden istifa etti
"163 milyon lirayı 4 ayda 20 katına çıkardılar" iddiası! Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'deki görevinden istifa etti
23:12
Yeniden Refah’ta istifa depremi Doğan Bekin, “AK Parti“ iddialarına yanıt verdi
Yeniden Refah'ta istifa depremi! Doğan Bekin, "AK Parti" iddialarına yanıt verdi
20:05
Salah’ın ziyaret ettiği Kurtdere Yaylası’nda bank ve tabelanın çalındığı iddia edildi
Salah'ın ziyaret ettiği Kurtdere Yaylası'nda bank ve tabelanın çalındığı iddia edildi
19:59
Meteoroloji’den İstanbul ve Marmara için sel uyarısı Yarın akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji'den İstanbul ve Marmara için sel uyarısı! Yarın akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor
18:51
Bahçeli bir araya getirdi Sarallar ve Şahinler, MHP Genel Merkezi’nde barıştı
Bahçeli bir araya getirdi! Sarallar ve Şahinler, MHP Genel Merkezi'nde barıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 00:35:55. #.0.2#
SON DAKİKA: İngiltere'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden İspanya, yenilmezlik serisini 39 maça taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei