İngiltere\'den 7 yiyen Hırvatistan, İspanya\'ya son anlarda mat oldu

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup maçında Hırvatistan ile İspanya karşı karşıya geldi. Poljud Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İspanya, 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

İSPANYA GERİDEN GELİP 3 PUANI ALDI

Ev sahibi Hırvatistan, 17. dakikada Ivan Perisic'in kafa golüyle öne geçti ve ilk yarıyı üstün tamamladı. İspanya, 61. dakikada Mikel Merino ile skora denge getirdi. Hırvatistan, 79. dakikada Perisic'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Sahneye yeniden çıkan Merino, 88. dakikada takımını öne geçiren golünü attı.

ÜST ÜSTE DÖRDÜNCÜ GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte gruptaki dördüncü maçını da kazanan İspanya, puanını 12'ye yükseltti. Son maçta İngiltere'den 7 gol yiyen Hırvatistan ise 3 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maç haftasında İspanya, Çekya deplasmanına gidecek. Hırvatistan, İngiltere'ye konuk olacak.