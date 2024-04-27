İnönü Belediyesi Sporcuları Türkiye Oryantiring Şampiyonası\'nda Başarılı

Spor

Eskişehir İnönü Belediyesi'nin sporcuları, Çorum'da düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nda 8 madalya ve 3 kupa kazandı.

İlk gün yapılan uzun mesafe yarışmasında İnönü Belediyesi'nin sporcularından, kadınlar 21 kategorisinde yarışan Elif Gökçe Avcı Ataman 1'inci, erkekler 21A kategorisinde yarışan Hüseyin Cem Ataman 1'inci olarak altın madalyanın sahibi olurlarken, yine erkekler 21 kategorisinde yarışan İlyas Avcı 3'üncü, kadınlar 35 kategorisinde yarışan Ayşe Akın Özdemir 4'üncü, kadınlar 16B kategorisinde yarışan Esma Kurt 4'üncü oldu.

Yarışmanın ikinci günü olan orta mesafe yarışmasında Elif Gökçe Avcı Ataman kadınlar 21E kategorisinde yine şampiyon olurken, erkekler 21A kategorisinde yarışan İlyas Avcı 2'nci, kadınlar 35 kategorisinde yarışan Ayşe Akın Özdemir 2'nci olarak gümüş madalyanın sahibi oldular.

Madalyayı çok az bir farkla kaçıran kadınlar 16B kategorisinde yarışan Esma Kurt 5'inci, erkekler 21A kategorisinde yarışan İbrahim Kor 5'inci, erkekler 21E kategorisinde yarışan Yury Masnyy 6'ncı olarak yarışmayı tamamladı.

Yarışmanın son günü olan kısa mesafe yarışmasında Elif Gökçe Avcı Ataman kadınlar 21E kategorisinde şampiyon olurken, Hüseyin Cem Ataman 2'nci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. - ESKİŞEHİR