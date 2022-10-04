Inter, Barcelona'yı Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 3'üncü hafta bugün oynanan 8 karşılaşma ile başladı. Gecenin önemli karşılaşmasında İnter sahasında Barcelona'yı 1-0 mağlup etti. İtalyanlara galibiyeti getiren golü 45+2'nci dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Hakan, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 85 dakika sahada kaldı.
NAPOLİ DEPLASMANDA FARKLI GALİP
Gecenin en gollü karşılaşmasında Napoli deplasmanda Ajax'ı 6-1 mağlup etti. Ajax, 9'uncu dakikada Kudus'ün golüyle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Napoli rakibini 18 ve 47'nci dakikalarda Raspadori, 33'üncü dakikada Di Lorenzo, 45'inci dakikada Zielinski, 63'üncü dakikada Kvaratskhelia ve 81'inci dakikada Simeone'nin golleriyle 6-1 mağlup etmeyi başardı. Hollanda ekibinde Tadic, 73'üncü dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Günün karşılaşmaları ve alınan skorlar şöyle:Liverpool - Rangers: 2-0Ajax - Napoli: 1- 6 Porto - Bayern Leverkusen: 2 - 0 Club Brugge - Atletico Madrid: 2- 0 Bayern Münih - Viktoria Plzen: 5 - 0 Marsilya - Sporting: 4 - 1
Eintracht Frankfurt - Tottenham: 0 - 0
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