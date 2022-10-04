Gecenin en gollü karşılaşmasında Napoli deplasmanda Ajax'ı 6-1 mağlup etti. Ajax, 9'uncu dakikada Kudus'ün golüyle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Napoli rakibini 18 ve 47'nci dakikalarda Raspadori, 33'üncü dakikada Di Lorenzo , 45'inci dakikada Zielinski, 63'üncü dakikada Kvaratskhelia ve 81'inci dakikada Simeone'nin golleriyle 6-1 mağlup etmeyi başardı. Hollanda ekibinde Tadic, 73'üncü dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Inter, Barcelona'yı Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle geçti - Son Dakika

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