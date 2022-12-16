Lösemi tedavisi gören dünyaca ünlü futbol adamı Sinisa Mihajlovic yaşam savaşını kaybetti

53 yaşındaki başarılı teknik direktör Sinisa Mihajlovic, hastalığa yenik düştü. Bir süredir lösemi tedavisi gören 53 yaşındaki teknik direktör, yaşam savaşını kaybetti.

BAŞARILI BİR KARİYER BIRAKTI

Mihajlovic hocalık kariyerine 2006'da Inter'de başladı. Inter'de yardımcı antrenörlük yapan Mıhajlovic, 2010'da Fiorentina'nın hocası oldu. 2012'de Sırbistan Milli Takımı'nın başına geçti. 2013'te Sampdoria'ya imza attı, 2015'te ise Milan'la anlaştı. Milan'ın ardından sırasıyla Torino, Sporting Lizbon ve Bologna'yı çalıştırdı. Mihajlovic, hastalığı nedeniyle 6 Eylül 2022'de Bologna'daki görevinden ayrıldı.

İTALYAN FUTBOLUNA DAMGA VURDU

Mihajlovic, 90'lı yılların en başarılı stoperleri arasında gösteriliyordu. 2 yıl Roma, 4 yıl Sampdoria, 6 yıl Lazio ve 2 yıl Inter'de top koşturdu. Sol bek ve stoper oynuyordu.