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Inter, Hellas Verona'yı 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Inter, Hellas Verona'yı 2-1 mağlup etti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) lider Inter, sahasında Hellas Verona'yı 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip, galibiyeti 13. dakikada Lautaro Martinez ve 90+3. dakikada Davide Frattesi'nin attığı gollerle elde etti. Hellas Verona ise 74. dakikada Thomas Henry'nin golüyle skoru 2-1'e getirdi, ancak 90+10. dakikada Henry'nin penaltı atışından yararlanamadı. Konuk takımın oyuncusu Darko Lazovic ise 90+5. dakikada kırmızı kart gördü. Inter, bu galibiyetle puanını 48'e çıkarırken, Hellas Verona 14 puanda kaldı.

Inter, Hellas Verona\'yı 2-1 mağlup etti
06.01.2024 - 16:39,
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta lider Inter, sahasında Hellas Verona'yı 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Lautaro Martinez ve 90+3. dakikada Davide Frattesi attı.

74. dakikada Thomas Henry ile gol bulan Hellas Verona ise 90+10. dakikada Henry ile penaltı atışından yararlanamadı.

Konuk takımda forma giyen Darko Lazovic, 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.

Inter bu galibiyetin ardından puanını 48'e çıkarırken, Hellas Verona 14 puanda kaldı.

Kaynak: AA
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