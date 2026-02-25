Inter\'i mahvettiler! 40 bin nüfuslu şehrin takımı Şampiyonlar Ligi\'nde tarih yazıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçında Inter ile Bodo/Glimt karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi Bodo/Glimt, 2-1'lik skorla kazandı.

BODO/GLIMT'İN PERİ MASALI DEVAM ETTİ

40 bin nüfuslu bir şehrin takımı olan Bodo/Glimt, ilk maçın ardından rövanşta da harika bir oyun sergileyerek net bir galibiyet elde etti. Norveç temsilcisine galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Jens Hauge ve 72. dakikada Hakon Evjen kaydetti. Inter'in tek golü 76. dakikada Alessandro Bastoni'den geldi.

TOPLAM SKORDA 5-2'LİK ÜSTÜNLÜK

Bu sonuçla birlikte karşılaşmayı 2-1 kazanan Bodo/Glimt, iki maç sonunda toplamda 5-2'lik üstünlük kurarak Inter'i eledi ve adını bir üst tura yazdırdı. Norveç ekibinin bir sonraki turdaki rakibi Manchester City ya da Sporting olacak. Son 16 turu kura çekimi 27 Şubat Cuma günü TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.