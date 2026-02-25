Inter'i mahvettiler! 40 bin nüfuslu şehrin takımı Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Inter'i mahvettiler! 40 bin nüfuslu şehrin takımı Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor

Inter\'i mahvettiler! 40 bin nüfuslu şehrin takımı Şampiyonlar Ligi\'nde tarih yazıyor
25.02.2026 00:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçında Bodo/Glimt, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Inter ile karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi Bodo/Glimt, 2-1'lik skorla kazandı. 40 bin nüfusa sahip olan bir şehrin takımı olan Norveç temsilcisi, toplam skorda 5-2 üstünlük kurarak adını bir üst tura yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçında Inter ile Bodo/Glimt karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi Bodo/Glimt, 2-1'lik skorla kazandı.

BODO/GLIMT'İN PERİ MASALI DEVAM ETTİ

40 bin nüfuslu bir şehrin takımı olan Bodo/Glimt, ilk maçın ardından rövanşta da harika bir oyun sergileyerek net bir galibiyet elde etti. Norveç temsilcisine galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Jens Hauge ve 72. dakikada Hakon Evjen kaydetti. Inter'in tek golü 76. dakikada Alessandro Bastoni'den geldi.

TOPLAM SKORDA 5-2'LİK ÜSTÜNLÜK

Bu sonuçla birlikte karşılaşmayı 2-1 kazanan Bodo/Glimt, iki maç sonunda toplamda 5-2'lik üstünlük kurarak Inter'i eledi ve adını bir üst tura yazdırdı. Norveç ekibinin bir sonraki turdaki rakibi Manchester City ya da Sporting olacak. Son 16 turu kura çekimi 27 Şubat Cuma günü TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Internazionale, Bodo Glimt, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Inter'i mahvettiler! 40 bin nüfuslu şehrin takımı Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Caner atalay Caner atalay:
    aynen kanzi yendiğimiz bodo köy takımı.futbol cahilleri 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de kriz Genelkurmay Başkanı’yla ilgili iddiayı Trump’a sordular ABD'de kriz! Genelkurmay Başkanı'yla ilgili iddiayı Trump'a sordular
6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı 6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu Ölü sayısı 151’e yükseldi ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 151'e yükseldi
Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj Telefonlar aynı anda çaldı Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj! Telefonlar aynı anda çaldı
Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor
Bir nokta atışı daha Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

00:59
“İran’ı işgal“ iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yalanlama
"İran'ı işgal" iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama
23:32
Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler
Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler
22:54
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti
21:52
Kasım Garipoğlu’nun temizlikçisi ek ifade verdi İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
Kasım Garipoğlu'nun temizlikçisi ek ifade verdi! İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
21:52
Randevu bile verdiler Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar
Randevu bile verdiler! Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar
20:37
Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 01:58:41. #.0.4#
SON DAKİKA: Inter'i mahvettiler! 40 bin nüfuslu şehrin takımı Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.