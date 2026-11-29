İpek Öz ile Brancaccio, Arjantin Açık çiftler finalini 6-1'lik setlerle kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İpek Öz ile İtalyan Nuria Brancaccio, Buenos Aires'teki Arjantin Açık'ta çiftler finalinde ABD'li Akli-Rencheli ikilisini 6-1'lik setlerle 2-0 yendi. İpek Öz böylece WTA 125 düzeyindeki turnuvalarda ilk şampiyonluğunu kazandı.
İpek Öz ile İtalyan Nuria Brancaccio, Arjantin Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda çiftlerde şampiyonluğa ulaştı.
Başkent Buenos Aires'te düzenlenen, toplam 115 bin dolar ödüllü turnuvanın çiftler finalinde İpek-Brancaccio ikilisi, ABD'den Ayana Akli ile Abigail Rencheli'nin karşısına çıktı.
İpek ile Brancaccio, toprak korttaki maçtan 6-1'lik setlerle 2-0 galip ayrıldı. 27 yaşındaki İpek, böylece WTA 125 düzeyindeki turnuvalarda ilk şampiyonluğunu elde etti.
Kaynak: AA
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