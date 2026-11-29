İpek Öz ile İtalyan Nuria Brancaccio, Arjantin Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda çiftlerde şampiyonluğa ulaştı.

Başkent Buenos Aires'te düzenlenen, toplam 115 bin dolar ödüllü turnuvanın çiftler finalinde İpek-Brancaccio ikilisi, ABD'den Ayana Akli ile Abigail Rencheli'nin karşısına çıktı.

İpek ile Brancaccio, toprak korttaki maçtan 6-1'lik setlerle 2-0 galip ayrıldı. 27 yaşındaki İpek, böylece WTA 125 düzeyindeki turnuvalarda ilk şampiyonluğunu elde etti.