İpek Öz, Split Kadınlar Tenis Turnuvası'nın finalinde yenildi - Son Dakika
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İpek Öz, Split Kadınlar Tenis Turnuvası'nın finalinde yenildi

İpek Öz, Split Kadınlar Tenis Turnuvası'nın finalinde Hırvat Jana Fett'e 2-0 yenildi. Fett, toprak korttaki turnuvanın final maçını 6-0 ve 6-4'lük setlerle kazandı.

07.04.2024 10:59  Güncelleme: 10:59
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İpek Öz, Split Kadınlar Tenis Turnuvası'nın finalinde karşılaştığı Hırvat Jana Fett'e 2-0 yenildi.

Hırvatistan'ın Split kentinde düzenlenen 60 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının finalinde, dünya 223 numarası İpek ile klasmanın 171. basamağındaki Fett karşılaştı.

Fett, toprak korttaki turnuvanın final maçını 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazandı.

Kaynak: AA

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