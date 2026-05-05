İpek Yolu Rallisi İstanbul'dan Başladı
İpek Yolu Rallisi İstanbul'dan Başladı

05.05.2026 19:50
Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi, İstanbul'dan start aldı ve Türkiye etabı başladı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve TÜVTÜRK'ün katkılarıyla düzenlenen Doğu-Batı Dostluk Rallisi ve İpek Yolu Rallisi'nin startı 27 Nisan'da Almanya'dan verildi.

Yaklaşık 1 haftalık maceranın ardından Türkiye'ye ulaşan sporcular, Sultanahmet Meydanı'ndan Türkiye etabına başladı. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ardından Kapadokya'da Ihlara Vadisi, Adıyaman'da Nemrut Dağı, Bitlis'te Ahlat ilçesi, Erzurum'da Palandöken Dağı ve Kars'ta Ani Harabeleri güzergahı üzerinden devam edecek.

Türkiye etabının ardından İran ve Türkmenistan üzerinden ilerleyerek Orta Asya rotasını takip edecek ralli, yaklaşık 1,5 ay sonunda 19 bin kilometre yol kat edip yaklaşık 7 bin metre rakımlı Nepal'de son bulacak.

Uzun soluklu bir rotada kültürler arası etkileşimi, dostluğu ve dayanışmayı ön plana çıkaran rallide 40 araç ile 60 sporcu, 19 ülke ve 64 şehirden geçecek.

Kaynak: AA

