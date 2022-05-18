İptal edilen F1 Rusya Grand Prix'sinin yerine başka yarış yapılmayacak - Son Dakika
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İptal edilen F1 Rusya Grand Prix'sinin yerine başka yarış yapılmayacak

18.05.2022 16:13
İptal edilen F1 Rusya Grand Prix'sinin yerine başka yarış yapılmayacak

2022 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın takviminden çıkarılan Rusya Grand Prix'sinin yerine başka yarış yapılmayacak.

2022 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın takviminden çıkarılan Rusya Grand Prix'sinin yerine başka yarış yapılmayacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası 23-25 Eylül tarihlerinde Soçi'de düzenlenmesi planlanan yarışı iptal eden F1 yönetimi, takvime başka bir ülkenin alınıp alınmayacağıyla ilgili kararını verdi.

Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bu kararla 23 yarıştan oluşması öngörülen 2022 takvimindeki yarış sayısı 22'ye düştü.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İptal edilen F1 Rusya Grand Prix'sinin yerine başka yarış yapılmayacak - Son Dakika
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