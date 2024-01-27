İptal edilen gol yargıya taşındı! Mahkemeden dünya futbolunda emsal olacak karar çıktı

Belçika'da oynanan Anderlect- Genk mücadelesinde VAR incelemesi sonrası iptal edilen penaltı yargıya taşındı. Mahkeme dünya futbolunda emsal olacak bir karar açıkladı ve maçın tekrar edilmesine hükmetti.

VAR İNCELEMESİ SONRASI GOL İPTAL EDİLDİ

Karşılaşmanın 23. dakikasında Genk'in kullandığı penaltıda topun başına geçen Bryan Heynen'in şutu kaleciden döndü. Ardından takım arkadaşı Sor topu filelere gönderirken, VAR incelemesi sonrası Sor'un ceza sahasına erken girdiği kanaatine varıldı ve gol iptal edildi. Maçın 70. dakikasında Genk öne geçti ancak Anderlecht 74 ve 90. dakikada bulduğu gollerle sahadan 2-1 önde ayrıldı.

14 numaralı futbolcu Sor (İşaretli siyah forma)

MAÇ TEKRAR EDİLECEK

Genk, iptal edilen gol için suç duyurusunda bulunarak konuyu yargıya taşıdı. Mahkeme, Genk'in itirazını değerlendirdi ve Anderlecht'in futbolcusunun ceza sahasına Sor'dan daha önce girdiğine hükmederek maçın tekrar edilmesi kararını verdi.