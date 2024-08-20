Basın toplantısına damga vuran sözler! Okan Buruk, Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti - Son Dakika
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Basın toplantısına damga vuran sözler! Okan Buruk, Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti

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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynayacakları Young Boys maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Konyaspor maçında Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına tepki gösteren Buruk, ''VAR kayıtlarının daha profesyonel olmasını bekliyoruz. Bu tür çok kısa ve anlaşılmayan bir konuşmayla golün iptal edilmesi çok hoş olmuyor. Gerekli cezalar verilecektir'' dedi.

20.08.2024 21:54  Güncelleme: 22:11
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin Young Boys takımıyla karşı karşıya gelecek. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. VAR kayıtların açıklanmasıyla Konyaspor maçında Icardi'nin iptal edilen golü hakkında konuşan Buruk, "VAR kayıtlarının daha profesyonel olmasını bekliyoruz. Bu tür çok kısa ve anlaşılmayan bir konuşmayla golün iptal edilmesi çok hoş olmuyor. Gerekli cezalar verilecektir" diyerek tepki gösterdi.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

"YOUNG BOYS MAÇINA YÜZDE YÜZ HAZIRIZ"

"Karşımızda son 4 senenin şampiyonu var. Bence kadro olarak da fiziksel olarak da iyi bir takıma karşı oynayacağız. Sahanın sentetik olması tabii ki Young Boys için avantaj. Maçta da en yüksek seviyemize ulaşmaya çalışacağız. Çok gol yiyor ve çok da gol atıyorlar. Her an pozisyona girebilecek bir takımlar. Bizim kalitemizi ortaya koymamız gerekiyor. Ancak böyle biz de avantajlı oluruz.

Geçen hafta sonu İsviçre'de kupa oynandı. Takımları yormamak için. Ligi erken başlattılar ama bu takımlara dinlenme süresi veriyorlar. Bizim bir talebimiz olmadı ama arada lig maçı olmaması avantaj oldu. Diğer türlü bizi daha çok zorlayacağını düşünüyordum. Yüzde yüz hazırız.

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN DURUMU

İlk 11 için tam kararımızı vermedik. Barış dün antrenmana çıkamadı. Sabah da çok kötü hissediyordu. Bugün bir dinlensin, yarın sabah gelsin durumunu değerlendirelim dedik. Belki bir antrenmanla maç için düşünebiliriz ama son durumunu bilmiyorum. Kaan'ın ve Davinson'un olmaması dezavantaj ama çok farklı mevkilerde oynayabilen değerli oyuncularımız var. Eksiklerimiz olsa da sahaya 11 kişi çıkacağız.

Şampiyonlar Ligi'ne girdikten sonra onunla ilgili konuşabiliriz. Şu an hedef vermek doğru olmaz. Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve orada oynamak çok farklı motivasyon. Şu anda ki ana amacımız Şampiyonlar Ligi'nde olmak.

İsviçre iyi bir Avrupa Şampiyonası geçirdi. Şanssız bir şekilde elendiler. Türkiye de aynı şekilde. Takımlar olarak da Lugano'yu seyrettik Fenerbahçe'ye karşı. İyi bir takım onlar da. Young Boys genç bir takım, iyi bir takım. İsviçre'de her yerde sahalar var. Minibüsten gelirken gördük. Her yaştan insanın Futbol oynayabileceği imkanlar var. İstanbul'a baktığımızda sadece halı sahada oynayabiliyorlar. Aramızdaki fark bu. Burada bir yatırım yapmalıyız diye düşünüyorum.

Young Boys son maçında bize yakın bir anlayışla oynadı. 4-2-3-1 gibi çıkmalarını bekliyoruz.

ICARDI'NİN KONYASPOR MAÇINDA İPTAL EDİLEN GOLÜNÜN VAR KAYITLARI

VAR kayıtlarının daha profesyonel olmasını bekliyoruz. Bu tür çok kısa ve anlaşılmayan bir konuşmayla golün iptal edilmesi çok hoş olmuyor. Gerekli cezalar verilecektir. MHK ve TFF bununla ilgili cezaları verecektir. Biz en doğrusu neyse, kimsenin kimseye hakkı geçmesin diye istiyoruz."

Basın toplantısına damga vuran sözler! Okan Buruk, Icardi\'nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti

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Son Dakika Spor Basın toplantısına damga vuran sözler! Okan Buruk, Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Gursel kalen: Boş konuşuyorsun eski ftt başkanı size çalışıyordu bundan sonra beleş gol da yok maç ta yok. Ligi ilk beşten bitirirsen dua et. 3-5 hafta sona istifa sesleri duyacaksın hazır ol. 66 117 Yanıtla
    Emre Acar: Evet Göztepe maçında gördük nekadar başarılısınız ?? 21 4 Murat KILIÇ: Anlat anlat heyecanli oluyor.Gorucez kim istifa edecek! 16 6 İlyas null: kes 8 5
  • Çelikk: Yine ağlamaya devam 56 64 Yanıtla
  • Ömer Dağdelen: Okan seni Avrupa maçlarında görmek istiyoruz ALGI YAPMA 53 25 Yanıtla
    Ali Arat: ali kocmu ki okan hoca yada morhino mu okan algi yapacak 8 3
  • Beykozlu: Ne diyor bu ya ağlamaktan bıkmadınız mı 34 40 Yanıtla
    Ali Arat: fenerli degil aglayacak dostum 11 4 Kadir Palut: Fenerbahçe'ye has tezahürat koçum o 6 1
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