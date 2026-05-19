İran Milli Takımı Kampta
19.05.2026 21:24
İran Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları için Antalya'da kampa başladı ve antrenman yapıyor.

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İran Milli Takımı'nın, Antalya'daki hazırlık kampı başladı.

Dün Antalya'ya gelen İran Milli Takımı, Mardan Spor Kompleksi'ndeki ilk antrenmanını teknik direktör Amir Ghalenoei gözetiminde gerçekleştirdi.

İlk 20 dakikası basına açık olan antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

İlk etapta 17 futbolcunun yer aldığı kampa gelecek günlerde 11 futbolcunun daha katılacağı belirtildi.

İran Milli Takımı'nın iki hafta sürecek kampta, 29 Mayıs'ta Gambiya ile hazırlık maçı yapması planlanıyor.

ABD ve Kanada vizeleri için Ankara'ya gidilecek

İran Futbol Federasyonu 1. Başkan Yardımcısı Mehdi Muhammed Nabi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan ilk üç takımdan biri olduklarını belirtti.

Dünya Kupası planını yaptıklarını ve merakla beklenen organizasyona katılacaklarını dile getiren Nabi, turnuva yönetmeliğine göre ev sahibi federasyonun Dünya Kupası'na katılacak tüm federasyonlar için vize düzenleme yükümlülüğünün bulunduğunu söyledi.

Nabi, perşembe günü tüm takım üyeleri için hem ABD hem de Kanada vize işlemleri için Ankara'ya gideceklerini anlatarak, vize işlemleri ve diğer bazı işlemler için kendilerine katılacak bazı uluslararası oyuncuların da olacağını kaydetti.

Nabi, güvenlik konusunda tamamen bilinçli ve bilgi sahibi olduklarını vurgulayarak, "Örneğin, yerel güvenlik komitesi ve dünya kupaları ile ilgili bazı bilgiler. Daha önceki yıllarda Fransa, Almanya, Katar ve Brezilya gibi dünya kupalarında, dünya kupası güvenlik biriminin şehirler arasında seyahat etmemizi sağlaması gerektiği konusunda deneyimimiz oldu. Güvenlik planları hakkında yeterli bilgiye sahibiz ve onlar bize üç maçın tamamı için şehirlerden uzaklaşmamız konusunda rehberlik ediyorlar." diye konuştu.

Türkiye'deki insanların İran Milli Takımı'nı desteklediğini belirten Nabi, gazetecilerin milli takım kampını takip etmesinin de kendilerine olan ilgiyi gösterdiğini ifade etti.

Kaynak: AA

