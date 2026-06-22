İrem Acımış'tan Tarihi Başarı - Son Dakika
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İrem Acımış'tan Tarihi Başarı

22.06.2026 11:24
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İrem Acımış, Parkur Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazanarak Türkiye'ye tarih yazdı. Hedefi altın.

İstanbul'daki Parkur Dünya Kupası'nda kazandığı gümüş madalyayla Türkiye'ye bu branştaki ilk Dünya Kupası madalyasını kazandıran milli cimnastikçi İrem Acımış, hedeflediği şampiyonluğa organizasyonun Çin ayağında ulaşmayı istiyor.

Adana'da ailesinin yönlendirmesiyle spora başlayan 17 yaşındaki İrem, Yıldız Çocuklar Spor Kulübü'nde artistik ve aerobik cimnastik eğitimi aldı. Bölgesel yarışmalarda elde ettiği başarıların ardından 3 yıl önce parkur branşına geçen İrem, 2024'te milli takıma seçildi.

İrem, Parkur Dünya Kupası'nın 5-7 Haziran'da düzenlenen İstanbul ayağında kadınlar serbest kategorisinde ikinci olup gümüş madalya elde etti. Türkiye'ye parkur disiplinindeki ilk Dünya Kupası madalyasını kazandıran milli sporcu, organizasyonun ekim ayında yapılacak Çin ayağına odaklandı.

Antrenmanlarını antrenörü Ethem Süt yönetiminde sürdüren İrem, kupadan bu kez altın madalyayla dönmek istiyor.

"Ülkem ve kendi adıma çok büyük bir duygu ve gurur"

İrem Acımış, AA muhabirine, cimnastiği çok sevdiğini söyledi.

Parkur Dünya Kupası'nın İstanbul'da yapılmasının motivasyonunu artırdığını dile getiren İrem, şöyle konuştu:

"Türk milletinin arkamda olduğunu, nasıl destek gördüğümü en iyi orada hissettim. İkincilik madalyası bana olabildiğince fazla motivasyon oldu çünkü hedeflerim bununla şekillendi. Tarif edemeyeceğim bir mutluluk yaşıyorum çünkü tarihe geçtim. Ülkem ve kendi adıma çok büyük bir gurur."

İrem, sıradaki hedefinin altın madalya olduğunu vurgulayarak, "Hedefim Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası'nda birincilik kazanmak ve orada İstiklal Marşı'nı okutmak." dedi.

Antrenör Ethem Süt de İrem'in başarılı ve azimli bir sporcu olduğunu anlattı.

Sporcusuyla gurur duyduğunu belirten Süt, "İrem'i diğer sporculardan ayıran en önemli özelliği, asla vazgeçmemesi, sakatlık yaşamasına rağmen kendisini sürekli motive etmesi ve savaşçı bir karaktere sahip olması." diye konuştu.

Kaynak: AA

Türkiye, Gümüş, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İrem Acımış'tan Tarihi Başarı - Son Dakika

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