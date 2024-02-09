İrlanda Milli Takımı, İsrail\'i \'antisemitizm\' suçlamaları nedeniyle el sıkışma seremonisine katılmayı reddetti

İrlanda A Milli Kadın Basketbol Takımı, dün EuroBasket 2025 Elemeleri'nde karşı karşıya geldiği İsrail Milli Takımı'ndaki bazı oyuncu ve takım çalışanlarının kendilerini 'antisemitizmle' suçlamaları sebebiyle maç öncesi geleneksel olarak yapılan el sıkışma seremonisine katılmayı reddetti.
İrlanda Basketbol Federasyonu, dün yaptığı resmi açıklamada, Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan mücadele öncesinde bazı İsrailli basketbolcuların ve takım çalışanlarının İrlandalı oyuncuları 'antisemitizmle' suçlamasından dolayı maç öncesi veya sonrası resmi el sıkışma seremonisine katılmayacaklarını duyurdu. İrlandalı yetkililer, İsrailli oyuncuların bu yorumlarının İsrail Basketbol Federasyonu'na ait resmi kanallarda yayınlandığına dikkat çekti.
İrlanda Basketbol Federasyonu, kararları konusunda takımın kararını desteklediklerini vurgulayarak, bu tip açıklamaları "tahrik edici ve yanıltıcı suçlamalar" olarak nitelendirdi. Federasyon, İrlanda takımının ayrıca milli marş sırasında sahanın ortasında değil, kenarda olacaklarını ifade etti.
"BUGÜN CEZALARINI ALDILAR"
İsrail Basketbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili maç sonrası yapılan açıklamada ise, "İsrail Milli Takımımızı sadece spor değil, aynı zamanda oyuncuların selamlama seremonisine saygı göstermeyen ve oyuncularımızın elini sıkmayan İrlanda'nın utanç verici performansı da meşgul etti" denildi.
Maçı 87-57 kazanan İsrail Milli Takımı'nın Başantrenörü Sharon Drucker, maçın ardından yaptığı açıklamada bu yaşananlara dikkat çekerek, "Uzun yıllardır sporun içindeyim, hayatımda böyle şey görmedim. Taviz verilmeyen, el sıkışılmayan, birbirini tebrik etmeyen oyun olmadı. Mutlak bir adım attılar ve bugün cezasını aldılar" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 48 saat süren dönüş yolculuğu sonrası Dünya'ya indi. Mersin'in Silifke ilçesinde Gezeravcı'nın yaşayan akrabaları, ilk Türk astronotun Dünya'ya inişini babaevinde duygu dolu bir şekilde izledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Antalya aday tanıtım töreninde CHP'ye yüklendi. Özgür Özel'e bir de uyarıda bulunan Erdoğan, "Biz Bay Kemal'le en azından açıktan ve aleni milletin gözü önünde cereyan eden siyasi bir mücadele yürütüyorduk. İşte Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler, Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım. Aynı hançer, her an kendi sırtına da inebilir" dedi.
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine giden Gazzeliler, orada da İsrail zulmüyle karşılaştı. 1,4 milyon Gazzelinin sığındığı kent İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya verdiği emirde Gazzelilerin sığındığı son bölge olan Refah kentindeki sivillerin tahliye edilmesini istedi.
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evin altının kazılıp kaçak define arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin altında kuyu açılarak define arandığı ortaya çıktı. Yapılan aramada, kuyu yanı sıra asansör sistemi, el dedektörü, kazma, balta, gaz maskesi gibi malzemeler ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Spor › İrlanda Milli Takımı, İsrail'i 'antisemitizm' suçlamaları nedeniyle el sıkışma seremonisine katılmayı reddetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?