Irmak Denktaş, Zagreb'deki Youth Open'da bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Irmak Denktaş, Zagreb'deki Youth Open'da bronz madalya kazandı

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Irmak Denktaş, Zagreb\'deki Youth Open\'da bronz madalya kazandı
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Yunusemre Belediyesporlu genç badmintoncu Irmak Denktaş, Zagreb'de düzenlenen Youth Open'da tek kızlar kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Denktaş, 22 ülkeden 45 sporcunun mücadele ettiği turnuvada kürsüye çıkarak aynı organizasyonda ikinci kez madalya aldı.

Yunusemre Belediyespor'un genç badmintoncusu Irmak Denktaş, Hırvatistan'da düzenlenen Youth Open Uluslararası Badminton Turnuvası'nda 22 ülkeden 45 sporcunun mücadele ettiği tek kızlar kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenen Youth Open Uluslararası Badminton Turnuvası, farklı ülkelerden genç sporcuların mücadelesine sahne oldu. Turnuvada Türkiye'yi ve Yunusemre Belediyespor'u temsil eden Irmak Denktaş, tek kızlar kategorisinde önemli bir başarıya imza attı.

22 ülkeden 45 sporcunun mücadele ettiği kategoride rakipleriyle karşılaşan Denktaş, turnuvayı üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu. Zagreb'de sergilediği performansla dikkat çeken genç sporcu, kariyerine bir uluslararası madalya daha ekledi.

Youth Open'da ikinci kez kürsüde

Irmak Denktaş, 2024 yılında İstanbul'da düzenlenen Youth Open Turnuvası'nda da üçüncü olarak bronz madalya kazanmıştı. Denktaş, Zagreb'de elde ettiği dereceyle aynı organizasyonun farklı yıllardaki iki ayağında da kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, genç sporcunun başarısından dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Başarı tesadüfen gelmiyor. Irmak'ın kazandığı bu değerli madalya, uzun süre verilen emeğin karşılığıdır. Sporcumuzu ve antrenörümüz İsmet Özel'i gönülden kutluyorum. Daha büyük başarılar için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Çalışmalarımızın karşılığını aldık"

Yunusemre Belediyespor Badminton Antrenörü İsmet Özel ise uluslararası bir turnuvada elde edilen üçüncülüğün önemli olduğunu söyledi. Irmak'ın uzun süredir düzenli ve disiplinli şekilde çalıştığını belirten Özel, "Zagreb'de elde ettiği üçüncülük, bu çalışmaların karşılığını aldığımızı gösteriyor. Böylesine prestijli turnuvada kürsüye çıkmak kolay değil. Bu nedenle bronz madalyayı çok önemsiyoruz. Ancak bizim için asıl önemli olan, Irmak'ın her turnuvadan yeni tecrübeler kazanarak kendisini geliştirmesi. Çalışmaya aynı ciddiyetle devam edeceğiz. Hedefimiz Irmak'ı ve diğer sporcularımızı daha üst seviyelerde görmek" diye konuştu.

Kaynak: İHA
SporSon Dakika

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