İsa Taşdemir Dünya Şampiyonu Oldu

Brezilya'nın başkenti Braslia'da düzenlenen FISU Combat Sports Üniversiteler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda milli sporcu ve Erciyes Üniversitesi öğrencisi İsa Taşdemir, 81 kilo erkekler kategorisinde dünya şampiyonu olarak Türkiye'ye altın madalya kazandırdı.

Brezilya'nın başkenti Braslia'da gerçekleştirilen FISU Combat Sports Üniversiteler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğrencisi milli sporcu İsa Taşdemir büyük bir başarıya imza attı. 81 kilogram erkekler kategorisinde mücadele eden Taşdemir, final karşılaşmasında Çek Cumhuriyeti'nden rakibini mağlup ederek Üniversiteler Dünya Şampiyonu oldu. Bu sonuçla Türkiye'ye şampiyonadaki dördüncü altın madalyayı kazandıran başarılı sporcu, Türk sporunun gururu oldu. Şampiyonada altın madalya kazanan diğer milli sporcular ise Sudenur Basancı, Yasin Muhittin Can ve Özlem Melek Korkmaz oldu.

Elde edilen başarılarla Türkiye, takım halinde de Dünya Şampiyonu unvanını kazandı.Muaythai Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu yaptığı açıklamada, "Sporcumuz İsa Taşdemir'i ve antrenörü Yücel Haspolat hocamızı gönülden tebrik ediyorum. İsa'nın gelecekte de nice başarılara imza atacağına inanıyorum. Tebrikler bizim çocuklar, tebrikler Türkiyem" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ