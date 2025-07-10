IShowSpeed ve Giannis Antetokounmpo arasında geçen Baklava diyaloğu gündem oldu - Son Dakika
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IShowSpeed ve Giannis Antetokounmpo arasında geçen Baklava diyaloğu gündem oldu

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IShowSpeed ve Giannis Antetokounmpo arasında geçen Baklava diyaloğu gündem oldu
10.07.2025 16:41
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IShowSpeed ve Giannis Antetokounmpo arasında geçen Baklava diyaloğu gündem oldu
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Ünlü Twitch yayıncısı ve YouTuber IShowSpeed ve NBA yıldızı Giannis Antetokounmpo ile bir araya geldi. İkilinin arasında geçen baklava diyaloğu sosyal medyaya damga vurdu. Antetokounmpo, baklavanın Yunan tatlısı olduğunu dile getirirken, IShowSpeed ise baklavanın Türk tatlısı olduğunu söyledi. Bu anlar sosyal medyada sıkça paylaşılırken, kullanıcılar baklavanın Türkiye'ye ait olduğunu belirtti.

Ünlü Twitch yayıncısı ve YouTuber IShowSpeed ve NBA yıldızı Giannis Antetokounmpo bir canlı yayında bir araya geldi.

TÜRK BAKLAVASI MI YUNAN BAKLAVASI MI?

Canlı yayında seyahat eden ikilide IShowSpeed, Giannis Antetokounmpo'ya ' 'Yunanistan'daki en sevdiğin yemek ne?'' sorusunu sordu. Antetokounmpo ise 'Gyros' cevabını verdi. Sözlerine devam eden Yunan oyuncu, ardından da ''Baklava'' cevabını verdi. Bu ifade üzerine IShowSpeed, baklavanın Türk tatlısı olduğunu dile getirdi. Ancak Yunan basketbolcu Giannis Antetokounmpo, baklavanın Türk tatlısı olmadığını dile getirerek Yunan tatlısı olduğunu savundu.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞILDI

İkilinin bu görüntüleri sosyal medyaya damga vururken, aynı zamanda tartışma konusu haline de geldi. Birçok kullanıcı baklavanın Türkiye'ye ait olduğunu, Yunanistan'ın Türkiye'den özenip kendilerine uyarladığını savundu.

Giannis Antetokounmpo, Basketbol, Türkiye, Spor, NBA, Son Dakika

Son Dakika Spor IShowSpeed ve Giannis Antetokounmpo arasında geçen Baklava diyaloğu gündem oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 1967Ramo:
    manavgatin meshur baklavasini bilemiyecek ne var 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: IShowSpeed ve Giannis Antetokounmpo arasında geçen Baklava diyaloğu gündem oldu - Son Dakika
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