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İşitme engelli milli atlet Serdar Ortaç'ın gözü olimpiyat madalyasında - Son Dakika

İşitme engelli milli atlet Serdar Ortaç'ın gözü olimpiyat madalyasında

20.02.2022 11:02

Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda dereceleri bulunan işitme engelli milli sporcu Serdar Ortaç, Brezilya'da 1-15 Mayıs'ta düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) madalya kazanmak istiyor.

Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda dereceleri bulunan işitme engelli milli sporcu Serdar Ortaç, Brezilya'da 1-15 Mayıs'ta düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) madalya kazanmak istiyor.

Sezon boyunca gösterdiği başarılı performansın ardından kota alarak Brezilya'nın Caxias do Sul kentinde düzenlenecek Deaflympics'e katılmaya hak kazanan Mersinli milli atlet, madalya hedefine odaklandı.

Ulusal organizasyonlarda elde ettiği çok sayıda derecenin yanı sıra Avrupa şampiyonalarında üç bronz, iki gümüş, dünya şampiyonasında ise bir bronz madalya kazanan Serdar, olimpiyatta da kürsüye çıkmak istiyor.

Madalyalarına yenilerini eklemeyi hedefleyen ve 400 metrede bugüne kadarki en iyi derecesi 52.56 saniye olan Serdar, antrenörü Ahmet Sekman eşliğinde yoğun tempoyla çalışmalarını sürdürüyor.

"İnşallah madalya kazanacağım"

Milli sporcu Serdar Ortaç, AA muhabirine, antrenörü aracılığıyla işaret diliyle yaptığı açıklamada, ilkokuldaki hocası sayesinde sporla tanıştığını söyledi.

İlk Türkiye şampiyonluğunda büyük sevinç yaşadığını anlatan Serdar, Avrupa ve dünya şampiyonalarında elde ettiği başarıların ardından daha çok çalışmaya başladığını dile getirdi.

Serdar, her geçen gün hedef büyüttüğünü belirterek, "Hocalarım bana yardım ediyor. Bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Olimpiyatlara, 400 metreye hazırlanıyorum. Bu olimpiyatlarda hedefim 400 metreyi 48-49 saniyede koşup madalya almak. İnşallah madalya kazanacağım." diye konuştu.

Antrenör Sekman: "Serdar aynı zamanda bayrak takımında koşacak"

Milli sporcunun antrenörü Ahmet Sekman, Serdar'ın çok özel bir atlet olduğunu ifade etti.

Serdar'ın kariyerinde büyük başarılara imza attığını aktaran Sekman, şunları kaydetti:

"Serdar ile çok yoğun çalışıyoruz. Çok memnunum. Antrenmandan hiçbir şekilde kaçmayan bir sporcu. Şu anda Brezilya'da yapılacak Deaflympics'e hazırlanıyor. İlk hedefimiz olimpiyat barajını geçmekti. İkinci hedefimiz ise olimpiyatlarda 48-49 saniye koşarak madalya almak. Serdar aynı zamanda bayrak takımında koşacak. Ülkemizin bayrak takımı, Samsun'da yapılan Deaflympics'te 3'üncü olmuştu. İlk hedef 400 metrede madalya, ikinci hedefimiz ise 4x400 bayrak takımında madalya kazanmak."

İşitme engelli milli atlet Serdar Ortaç'ın gözü olimpiyat madalyasında
İşitme engelli milli atlet Serdar Ortaç'ın gözü olimpiyat madalyasında
İşitme engelli milli atlet Serdar Ortaç'ın gözü olimpiyat madalyasında

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor İşitme engelli milli atlet Serdar Ortaç'ın gözü olimpiyat madalyasında - Son Dakika Spor


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