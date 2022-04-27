İşitme engelli milli sporcular, olimpiyatlara hazır - Son Dakika
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İşitme engelli milli sporcular, olimpiyatlara hazır

27.04.2022 11:23
İşitme engelli milli sporcular, olimpiyatlara hazır

İşitme engelli milli sporcular, Brezilya'da düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'ndan (Deaflympics) kupa ve madalyalarla dönmeyi hedefliyor.

İşitme engelli milli sporcular, Brezilya'da düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'ndan (Deaflympics) kupa ve madalyalarla dönmeyi hedefliyor.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, 1-15 Mayıs'ta gerçekleştirilecek şampiyonanın hazırlıklarını tamamladı.

Oyunlarda futbol, basketbol (kadın), voleybol (kadın/erkek), hentbol (kadın/erkek), badminton, güreş, karate, tekvando, judo, tenis ve atletizm branşlarında toplam 130 sporcu Türkiye'yi temsil edecek.

Öte yandan Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu, 24. Deaflympics Olimpiyatları'na özel web site hazırladı. Milli takım listesi ve sonuçlara, "https://deaflympics2021.tiesf.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

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Brezilya, Türkiye, Engelli, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İşitme engelli milli sporcular, olimpiyatlara hazır - Son Dakika


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