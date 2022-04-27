İşitme engelli milli sporcular, olimpiyatlara hazır - Son Dakika

İşitme engelli milli sporcular, Brezilya'da düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'ndan (Deaflympics) kupa ve madalyalarla dönmeyi hedefliyor.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, 1-15 Mayıs'ta gerçekleştirilecek şampiyonanın hazırlıklarını tamamladı.
Oyunlarda futbol, basketbol (kadın), voleybol (kadın/erkek), hentbol (kadın/erkek), badminton, güreş, karate, tekvando, judo, tenis ve atletizm branşlarında toplam 130 sporcu Türkiye'yi temsil edecek.
Öte yandan Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu, 24. Deaflympics Olimpiyatları'na özel web site hazırladı. Milli takım listesi ve sonuçlara, "https://deaflympics2021.tiesf.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.
Kaynak: AA
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