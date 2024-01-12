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İşitme engelli sporcu Samet Bulut, yeni başarılar için ter döküyor - Son Dakika
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İşitme engelli sporcu Samet Bulut, yeni başarılar için ter döküyor

30 yaşındaki işitme engelli sporcu Samet Bulut, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarında kazandığı 11 altın madalyanın ardından yeni başarılar için çalışmalarını sürdürüyor. Geçirdiği ateşli hastalık sonucu işitme yetisini kaybeden Bulut, beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle judoya başladı ve ulusal turnuvalarda birçok madalya kazandı. Uluslararası alanda ise olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarında altın madalyalar elde etti. Şu anda Kazakistan'da yapılacak dünya şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren Bulut, hedefinin 2025'te yapılacak olimpiyatlarda yine altın madalya kazanmak olduğunu belirtti. Özel bireylere şans verilmesi gerektiğini vurgulayan Bulut, engellilerin çeşitli sporlara yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

İşitme engelli sporcu Samet Bulut, yeni başarılar için ter döküyor
12.01.2024 - 11:17,  Güncelleme: 11:23
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Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarında 11 altın madalya kazanan 30 yaşındaki işitme engelli sporcu Samet Bulut, yeni başarılar için ter döküyor.

Geçirdiği ateşli hastalık sonucu 6 yaşında işitme yetisini kaybeden Samet Bulut, ortaokulda beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle judoya başladı.

Bugüne kadar katıldığı ulusal turnuvalarda çok sayıda madalya kazanan Samet, uluslararası alanda ise olimpiyatlarda 2, dünya şampiyonalarında 6, Avrupa şampiyonalarında ise 3 altın madalya elde etti.

İşitme Engelliler Büyükler Judo Milli Takımı Teknik Direktörü Atilla Öztürk öncülüğünde nisan ayında Kazakistan'da yapılacak dünya şampiyonası hazırlıklarını Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdüren Samet, başarılarına yenilerini eklemek istiyor.

Aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olan Samet, "Çok sayıda derecem mevcut. Olimpiyatlarda 2 altın, 1 bronz, 1 gümüş madalyam var. 6 dünya, 3 de Avrupa şampiyonluğum bulunuyor. Avrupa ve dünyada gümüş ve bronz madalyalarım da var. Şimdiki hedefim, 2025'te yapılacak olimpiyatlarda yine altın madalya ile ülkemi şereflendirmek." dedi.

Öğretmeninin kendisine çok büyük katkısı bulunduğunu vurgulayan Samet, "Havale geçirdikten sonra beni beden eğitimi öğretmenim seçti. Benim bu sporu yapabileceğimi söyledi. 'Fiziksel olarak senin bu spora dahil olman gerekiyor' dedi. Bu şekilde ortaokulda judoya başladım. Sayısız dereceler elde ettim. Şu anda 4. olimpiyata hazırlanıyorum." diye konuştu.

Özel bireylere şans verilmesi gerektiğine işaret eden milli sporcu, "Herkesten ricam, engellileri dört duvar arasına kapatmasınlar. Onları da çeşitli sporlara yönlendirelim. Başarılar arkasından gelecektir." ifadesini kullandı.

Atilla Öztürk ise Samet'ten çok memnun olduklarını dile getirerek, "Çok başarılı bir sporcumuz. Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları var. Bizi gururlandırıyor." dedi.

Kaynak: AA
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Samet Bulut, Engelliler, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İşitme engelli sporcu Samet Bulut, yeni başarılar için ter döküyor - Son Dakika


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