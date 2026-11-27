Türkiye İşitme Engelliler Grekoromen Stil A Milli Güreş Takımı, İşitme Engelliler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Ermenistan'ın Tsaghkadzor kentinde devam eden İşitme Engelliler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda büyükler grekoromen stil güreş maçları bugün tamamlandı. Türkiye İşitme Engelliler Grekoromen Stil A Milli Güreş Takımı, 11 ülkenin katıldığı organizasyonda 5 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.

Millilerde madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Gümüş madalya: 55 kg Hasan Çakar, 63 kg Murat Çelikbaş, 67 kg Metehan Kurt, 72 kg Hamza Kurak ve 87 kg Mehmet Ali Yılmaz.

Bronz madalya: 60 kg Murathan Çimen, 82 kg Bayram Aksal, 97 kg Enes Küçükseren ve 130 kg Mehmet Ali Dönmez.

77 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Muhammet Akdeniz, dizindeki sakatlığı nüksedince üçüncü maçında sakatlanınca şampiyonayı madalyasız tamamladı.

Öte yandan dün sona eren U20 maçlarında millilerin gümüş madalyası altın alarak değiştirildi. 77 kiloda mindere çıkan Berkan Bozkurt, Ermeni rakibi Roman Usoyan'ın teknik kurula yapılan itirazlar üzerine diskalifiye olması sonucunda, Berkan Bozkurt'un madalyası altın olarak tescillendi. Bu sonuçla milliler organizasyonu 3 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamlamış oldu.