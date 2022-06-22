İşitme engelliler voleybol milli takımlarında hedef, zirvede kalmak - Son Dakika
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İşitme engelliler voleybol milli takımlarında hedef, zirvede kalmak

22.06.2022 11:07
İşitme engelliler voleybol milli takımlarında hedef, zirvede kalmak

Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Milli Takımları Teknik Direktörü Osman Çarkçı, hedeflerinin her zaman zirvede kalmak olduğunu söyledi.

Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Milli Takımları Teknik Direktörü Osman Çarkçı, hedeflerinin her zaman zirvede kalmak olduğunu söyledi.

İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 2. Lig müsabakalarını takip etmek için Karabük'e gelen Çarkçı, AA muhabirine, milli takımlara Karabük'ün uğurlu geldiğini, burada yaptıkları hazırlıklarının sonunda hep şampiyonluk elde ettiklerini aktardı.

Hem erkek hem de kadın milli takımlarıyla Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) şampiyon olduklarını anımsatan Çarkçı, "Deaflympics, bütün işitme engelli takımlarının katılım sağladığı, herkesin madalya almak istediği bir yarışma. Biz de orada hem erkek hem de kadın milli takımlarımızla üstün bir başarı gösterdik. 15 gün süren müsabakalar sonunda hem erkek hem de kadınlarda olimpiyat şampiyonu olduk, madalya kazandık, bayrağımızı dalgalandırdık ve İstiklal Marşı'mızı hep bir ağızdan söyledik." diye konuştu.

"Karabük'e Avrupa Şampiyonası çok yakışır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve diğer yetkililerin hep yanlarında olduğunu anlatan Çarkçı, "Önümüzdeki sene temmuz ayında bir Avrupa Şampiyonası olacak. Türkiye'de yapılma ihtimali çok büyük. Karabük de bu şampiyonanın yapılmasını istediğimiz yerlerden bir tanesi. Safranbolu ve Karabük tarihi bir yer. Herkesin gezip görmesi gereken yerlerden. Karabük'e Avrupa Şampiyonası çok yakışır." şeklinde konuştu.

"Hedefimiz zirveden hiç düşmemek." diyen Çarkçı, "Hedefimiz bir Avrupa Şampiyonası varsa Avrupa şampiyonu olarak zirveyi kapatmak. Önümüzde bir Avrupa Şampiyonası var ve bundan bir yıl sonra da Japonya'da Dünya Şampiyonası yapılacak. O da çok büyük bir organizasyon. Avrupa bunun bir hazırlığı olacak. İnşallah adım adım hem Avrupa hem de dünya şampiyonu olarak devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

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Kaynak: AA

voleybol, Türkiye, Karabük, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İşitme engelliler voleybol milli takımlarında hedef, zirvede kalmak - Son Dakika

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