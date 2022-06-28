İslami Dayanışma Oyunları'na 42 gün kaldı

Konya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 5. İslami Dayanışma Oyunları için 42 gün kaldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın şehirde bu zamana kadar düzenlenmiş en büyük organizasyon olacağını belirtti.

Kente gelecek 56 ülkeden sporcuları ağırlamak için hazır olduklarını vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"İnşallah 42 gün sonra Türkiye'deki en büyük organizasyonlardan birini yapmış olacağız. 3 bine yakın sporcunun katılımıyla 10 gün sürecek oyunlar, İslam dünyasının en kapsamlı ve en büyük organizasyonu olacak. İslam ülkeleri arasında kardeşliği, birliği ve beraberliği tesis etme adına bu organizasyonun önemi çok büyük. Konya uluslararası çapta büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmaya alışık bir şehir. Dünya Belediyeler Birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği gibi uluslararası kuruluşlarla önemli organizasyonlar yapıyoruz. Uluslararası organizasyon tecrübemizle, spor altyapımızla bu önemli organizasyonu en güzel şekilde tamamlayacağız. Şehrimize kazandırılan bu organizasyon ve tesisler sebebiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na bir kez daha teşekkür ediyorum."

Sporcuların, atıcılık, atletizm, basketbol, bisiklet, bocce, jimnastik, eskrim, futbol, güreş, halter, hentbol, judo, karate, kick boks, masa tenisi, okçuluk, tekvando, voleybol, yüzme, geleneksel okçuluk, para-atletizm, para-masa tenisi, para-okçuluk para-yüzme gibi dallarda yarışacağı kaydedildi.