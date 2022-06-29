İslami Dayanışma Oyunları'na 42 gün kaldı - Son Dakika
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İslami Dayanışma Oyunları'na 42 gün kaldı

29.06.2022 00:57
İslami Dayanışma Oyunları'na 42 gün kaldı

Konya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 5. İslami Dayanışma Oyunları için 42 gün kaldı.

Konya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 5. İslami Dayanışma Oyunları için 42 gün kaldı.

Konya'nın ev sahipliği yapacağı 5. İslami Dayanışma Oyunları 9-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Büyük heyecanla beklenen oyunlara 42 gün kaldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın şehirde bu zamana kadar düzenlenmiş en büyük organizasyon olacağına işaret ederek, gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını vurguladı. Başkan Altay, "Konya; hoşgörünün, kardeşliğin, barışın sembolü olan bir şehir. 56 ülkeden şehrimize gelecek sporcuları ağırlamak için hazırız. İnşallah 42 gün sonra Türkiye'deki en büyük organizasyonlardan birini yapmış olacağız. 3 bine yakın sporcunun katılımı ile 10 gün sürecek oyunlar, İslam dünyasının en muhteviyatlı ve en büyük organizasyonu olacak. İslam ülkeleri arasında kardeşliği, birliği ve beraberliği tesis etme adına bu organizasyonun önemi çok büyük" diye konuştu.

Konya'nın uluslararası çapta büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmaya alışık bir şehir olduğunun da altını çizen Başkan Altay, "Dünya Belediyeler Birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği gibi uluslararası kuruluşlarla önemli organizasyonlar yapıyoruz. Şimdi de inşallah tüm İslam dünyasının gözü kulağı Konya'da olacak. Uluslararası organizasyon tecrübemizle, spor altyapımızla bu önemli organizasyonu en güzel şekilde tamamlayacağız. Şehrimize kazandırılan bu organizasyon ve tesisler sebebiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu'na bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda sporcular; atıcılık, atletizm, basketbol, bisiklet, bocce, cimnastik, eskrim, futbol, güreş, halter, hentbol, judo, karate, kick boks, masa tenisi, okçuluk, taekwondo, voleybol, yüzme, geleneksel okçuluk, para-atletizm, para-masa tenisi, para-okçuluk para-yüzme gibi dallarda yarışacak. - KONYA

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Kaynak: İHA

Altay, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İslami Dayanışma Oyunları'na 42 gün kaldı - Son Dakika

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