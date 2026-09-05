İsmail Kartal: Beşiktaş mağlubiyetinin tek sorumlusu biziz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsmail Kartal: Beşiktaş mağlubiyetinin tek sorumlusu biziz

İsmail Kartal: Beşiktaş mağlubiyetinin tek sorumlusu biziz
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, evinde Beşiktaş'a 2-1 yenildikleri maçın ardından mağlubiyetin tek sorumlusunun kendileri olduğunu söyledi. Kartal, dört haftadır hakemlerin kendilerine karşı tutumundan şikayet ederek lehlerine verilmeyen penaltılar olduğunu iddia etti.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ekibiyle mağlubiyetin sorumluluğunu aldıklarını söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, "Bu akşam beklentilerin altında bir oyun oynadık, bunun için üzgünüz. Bu mağlubiyetin tek sorumlusu biziz. Ekibimizle sorumluluğu alıyoruz. Üzüldüğümüz konu, kendi evimizde taraftarlarımıza iyi futbol seyrettiremedik. Bundan ders çıkaracağız. Biz topa sahip olmayı seven bir takımız. Bu, bizim en önemli silahlarımızdan biri. Bugün topa çok sahip olamadık. Oyun geçişe döndü çünkü sürekli uzun oynadık. Kaptırdığımız toplarla rakip pozisyonlar üretti." diye konuştu.

Hakemlerin kendilerine karşı tutumlarından şikayet eden Kartal, şöyle devam etti:

"Dört haftadır ligde mücadele ediyoruz. Dört haftadır hakemlerin bize karşı tutumunu, lehimize verilmesi gereken penaltıların verilmediğini görüyoruz. Bu akşamkiyle 4'üncü oldu. Takdir hakları, sahadaki davranışları, verdiği kararları ben sizlere bırakıyorum. İkinci yarıda orta sahada maçı kazanmak için Kerem'i 10 numara gibi ikinci forvet oynattık. Orada kaptırdığımız toplarda geri dönüşlerde zayıf kaldık ve 2. golü yedik."

Transferleri, transfer komitesiyle beraber karar alarak yaptıklarını anlatan Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

"66. dakikadan sonra gol atamama durumumuz maçtan maça değişen bir durum. Bununla ilgili herhangi bir şeyimiz yok. 66'dan sonra da goller gelebilir. Gol attıktan sonra biz istemesek de takım koruma güdüsüyle geri yaslanabiliyor. Bunlarla ilgili tartışacak bir taraf bulamıyorum. Biz fizik olarak iyi durumdayız ama biz fiziksel olarak da taktiksel olarak da bugün iyi değildik."

Kaynak: AA

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal: Beşiktaş mağlubiyetinin tek sorumlusu biziz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş soruşturmasında bir şüphelinin yalanı ortaya çıktı: Aynı saatte aynı konumda Rojin Kabaiş soruşturmasında bir şüphelinin yalanı ortaya çıktı: Aynı saatte aynı konumda
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunu sesiyle beğeni topladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı
Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 kardeş hayatını kaybetti Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 kardeş hayatını kaybetti
Meksika’da milletvekili aracında silahla vurulmuş halde bulundu Meksika’da milletvekili aracında silahla vurulmuş halde bulundu
12 ülkeye yeni büyükelçi atandı 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Diyanet’te dikkat çeken atamalar: Çok sayıda müftü görevden alındı Diyanet’te dikkat çeken atamalar: Çok sayıda müftü görevden alındı

23:05
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinin bileği bükülmüyor 3 maçtır gol yemediler
Acun Ilıcalı'nın Hull City’sinin bileği bükülmüyor! 3 maçtır gol yemediler
22:59
Ankara sokaklarında beklenmedik sürpriz: Otomobilinde dondurma yerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a denk geldi
Ankara sokaklarında beklenmedik sürpriz: Otomobilinde dondurma yerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a denk geldi
22:46
İsmail Kartal derbi sonrası faturayı kendine kesti: Özür diliyoruz
İsmail Kartal derbi sonrası faturayı kendine kesti: Özür diliyoruz
22:17
Kerem Aktürkoğlu maç sonu patladı: Mide bulandırmaya başladı
Kerem Aktürkoğlu maç sonu patladı: Mide bulandırmaya başladı
22:06
Asensio locada uzaklara daldı Fenerbahçeliler aynı yorumu yaptı
Asensio locada uzaklara daldı! Fenerbahçeliler aynı yorumu yaptı
21:56
Fenerbahçe’ye sahasında büyük şok Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler
Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 23:40:04. #7.13#
SON DAKİKA: İsmail Kartal: Beşiktaş mağlubiyetinin tek sorumlusu biziz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement