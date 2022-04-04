İsmail Kartal: "O gün (4 Nisan 2015) Fenerbahçe'ye yapılanların acısını hala çekmekteyiz" - Son Dakika
Üye Girişi

İsmail Kartal: "O gün (4 Nisan 2015) Fenerbahçe'ye yapılanların acısını hala çekmekteyiz"

04.04.2022 15:50
İsmail Kartal: "O gün (4 Nisan 2015) Fenerbahçe'ye yapılanların acısını hala çekmekteyiz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 4 Nisan 2015 tarihinde futbol takımının otobüsünün kurşunlanmasının acısını hala çektiklerini söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 4 Nisan 2015 tarihinde futbol takımının otobüsünün kurşunlanmasının acısını hala çektiklerini söyledi.

FBTV'ye konuşan Kartal, "Bana göre o sezonun gerçek anlamda şampiyonu Fenerbahçe'dir. Çaykur Rizespor karşısında 5-1 galip geldik. Dönüşte Trabzon il sınırları içerisinde yapılan bir saldırı, suikast var, kurşunlandık. Takımın, moral motivasyonu çöktü. Bazı oyuncular, 'hiçbir şey bizim ailemizden, hayatımızdan önemli değil. Bu kabul edilebilir bir durum değil' dediler. Fenerbahçe ailesi olarak yemekler organize ettik. Lige bir hafta ara verildi. Sadece kurşunlanma değil o sezon saha içinde de hakkımız yenildi." ifadelerini kullandı.

Söz konusu sezonunda sarı-lacivertli takımın teknik direktörlüğünü yapan Kartal, şöyle devam etti:

"Yapılan saldırılara ve saha içinde yapılanlara bakarsanız acaba biz şampiyonluğu mu kaybettik, yoksa şampiyonluk bizim ellimizden alınıp başka bir ele mi verildi? Tüm Fenerbahçeliler buna dikkat etsin. Ben unutmadım, unutturmayacağız. Bir Fenerbahçeli olarak o sezon yaşadıklarımız gözümün önünden gitmiyor. Dilimin döndüğü sürece, yaşadığım müddetçe bunları anlatacağım. Hakkımız yenmiştir. O gün Fenerbahçe'ye yapılanların acısını Fenerbahçe hala çekmektedir. Maddi ve manevi bu sıkıntıları çekiyoruz. Şampiyonluğumuzu elimizden aldılar. Biz kaybetmedik, bizim şampiyonluğumuz elimizden alındı. Kimler aldı, nasıl aldı, her şey ortada. Bunun araştırmasını yapsınlar. Bizim vicdanımız rahat. Bu camia için var gücümüzle mücadele ettik."

Kurşunlanma anında şoförün arkasında oturduğunu hatırlatan Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün Sayın Başkanımız Ali Koç, yöneticilerimiz bir mücadele veriyoruz. Hep birlikte kulübün başarısı için mücadele veriyoruz. 3 Temmuz ve kurşunlanma sürecinin halen Fenerbahçe acısını çekmektedir. Kulübümüze yapılanlar ortada. 3 Temmuz'da bize bir çamur atıldı. Oradan kulübümüz beraat etti. Camia olarak dünyaya örnek olacak bir duruş sergiledik. Hakkımızı aldık. Doğru olan kazandı. Saygılı ve saygın bir camia olduğumuzu herkese gösterdik. Başkanımız, yöneticilerimiz beraat etti. Yüce Türk adaleti bunu onayladı ama kurşunlanma olayı hala aydınlanmadı. Kimdir, kimlerdir, nelerdir, bilmiyoruz."

İsmail Kartal: O gün (4 Nisan 2015) Fenerbahçe'ye yapılanların acısını hala çekmekteyiz
İsmail Kartal: O gün (4 Nisan 2015) Fenerbahçe'ye yapılanların acısını hala çekmekteyiz

YORUMLAR
500
İsmail Kartal: 'İşimi en iyi şekilde sezon sonuna kadar yapacağım' İsmail Kartal: 'İşimi en iyi şekilde sezon sonuna kadar yapacağım' İsmail Kartal, muhabirin sorusuyla adeta çıldırdı: Ayıp ediyorsunuz! İsmail Kartal, muhabirin sorusuyla adeta çıldırdı: Ayıp ediyorsunuz!

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İsmail Kartal: 'O gün (4 Nisan 2015) Fenerbahçe'ye yapılanların acısını hala çekmekteyiz' - Son Dakika


Son Dakika
18:28 Buça'daki vahşet görüntülerine ABD Başkanı Biden'dan açıklama: Putin bir savaş suçlusu
18:15 Rusya, birçok AB ülkesine yönelik vize tedbirleri kararı aldı
18:10 Nihat Özdemir'in istifasıyla Rıdvan Dilmen'in 1 hafta önceki sözleri gündem oldu: Bana ihtiyaç var
18:06 Sedat Peker'in Ramazan kolilerini dağıtanlara gözaltı kararı!
17:36 Karpuz mevsimi geldi! fiyatından dolayı dilimle satılıyor
17:31 İstanbul'da ulaşıma zam teklifi bir kez daha reddedildi!
17:17 A Milli Basketbol Takımı'nda Orhun Ene dönemi son buldu
17:15 Batman'da boşanma aşamasındaki eşiyle tartıştı, 11 yerinden bıçakladı!
17:08 Kızılay'dan anlamlı çağrı! Üretim sıkıntısı çeken üreticiler için zekat toplayacak
16:54 Dünya bu adamı konuşuyor! Karısının yanında ilişkiye girdiği başka kadını hamile bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 18:36:19. #1.11#
SON DAKİKA: İsmail Kartal: "O gün (4 Nisan 2015) Fenerbahçe'ye yapılanların acısını hala çekmekteyiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement